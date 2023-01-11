TikTok允諾將遵守歐盟法規 維護隱私與兒童安全

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（中央社布魯塞爾10日綜合外電報導）短影音分享平台TikTok執行長周受資（Shou Zi Chew）今天訪問布魯塞爾時，試圖向歐盟保證TikTok將尊重歐盟日益嚴格的科技規定，並履行維護隱私權與兒童安全的承諾。

路透社報導，中國網路科技巨擘字節跳動（ByteDance）旗下的TikTok，過去3年都在試圖消除美國的疑慮，華府擔憂TikTok是否能取得美國公民的個資，以及平台的內容是否受到中國共產黨或受北京影響的其他實體操弄。

TikTok上月坦承部分員工不當存取兩名記者的TikTok帳號個資，以試圖查明將資訊洩露給媒體的來源後，承受愈來愈大的壓力。

TikTok在歐盟受到監管機關緊盯的程度，不如競爭對手Meta與推特（Twitter）來得嚴重。

但歐盟為了侷限科技巨擘的能力，並要求網路平台採取更多行動規管網路上的非法內容，未來幾個月嚴格的科技規定上路時，這樣的局面可能會改變。

周受資在布魯塞爾的一連串會議，從會晤歐盟負責反托拉斯事務的執委維斯塔哲（Margrethe Vestager）揭開序幕。

維斯塔哲在聲明中說：「與TikTok召開會議的目的，是檢視TikTok如何準備遵守歐洲聯盟執行委員會（European Commission）規範下的義務，即數位服務法（Digital Services Act），可能還有數位市場法（Digital Markets Act）等規定。」

聲明指出：「在會議上，當事人也討論了通用資料保護規則（General Data Protection Regulation, GDPR），以及有關最近媒體報導在美國強勢取得與監控數據的隱私權與資料轉移義務等。」

主管價值與透明度事務的歐盟執委會副主席喬霍瓦（Vera Jourova）向周受資列出她擔憂的事，包括保護歐洲人個資、兒童安全與俄羅斯不實訊息在TikTok上蔓延，還有政治廣告的透明度。

她開完會後發表聲明說：「我希望TikTok能付出更多努力全面履行承諾，尊重歐盟法律並重拾歐洲監管機關的信心。」

歐盟司法執行委員雷恩德斯（Didier Reynders）跟周受資說，TikTok可採取更多行動移除平台上的仇恨內容。

TikTok表示，將致力於以透明的方式遵守歐盟規範。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1120111