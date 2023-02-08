Google搜尋「隕石」有彩蛋 墜落後畫面劇烈搖晃

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（中央社網站8日電）Google搜尋時常搭配節慶推出彩蛋，許多網友今天發現，只要在關鍵搜尋欄輸入隕石，隕石就會從頁面左上方降落，畫面還會在墜落後劇烈搖晃3下，手機版跟和電腦版都支援此特效。

一名日本網友昨天在推特發文，要大家嘗試在Google搜尋「隕石」，推文發出後不到一天已逾百萬觀看、9000多次轉發，不少網友表示被搖晃特效「原地嚇到」

除了頁面搜尋「隕石」會有精美特效，輸入希克蘇魯伯隕石坑或英文關鍵字如meteorite、Chicxulub等，一樣可以跳出彩蛋。

Google搜尋時常推出許多彩蛋，例如只要搜尋「貓」、「狗」，在右側搜尋結果點按貓掌、狗掌圖案，就會發出可愛音效，還會出現貓狗特效，一路跟著你的游標軌跡移動，並在頁面印出可愛的肉球印。

為慶祝NASA的測試狀小行星任務成功，Google搜尋去年9月也推出小彩蛋，只要輸入關鍵字NASA DART或NASA DART mission，就會看到一架飛行器的動畫出現，將出現搜尋結果的畫面撞歪，目前彩蛋仍未下架。（編輯：李念庭）1120208