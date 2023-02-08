更多編輯台推薦新聞：
外交部公布土耳其賑災捐款專戶 援款增至200萬美元
政治

外交部公布土耳其賑災捐款專戶 援款增至200萬美元

蕭青陽拚18年奪葛萊美 「愛音樂的瘋子」每天跑回收場撿CD
娛樂

蕭青陽拚18年奪葛萊美 「愛音樂的瘋子」每天跑回收場撿CD

圖輯／台灣燈會點亮台北「玉兔壯彩」炫目、日韓團體表演吸睛
生活

圖輯／台灣燈會點亮台北「玉兔壯彩」炫目、日韓團體表演吸睛

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
拜登國情咨文談中國偵察氣球 威脅主權就採取行動
首頁 / 科技

Google搜尋「隕石」有彩蛋 墜落後畫面劇烈搖晃

2023/2/8 12:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站8日電）Google搜尋時常搭配節慶推出彩蛋，許多網友今天發現，只要在關鍵搜尋欄輸入隕石，隕石就會從頁面左上方降落，畫面還會在墜落後劇烈搖晃3下，手機版跟和電腦版都支援此特效。

一名日本網友昨天在推特發文，要大家嘗試在Google搜尋「隕石」，推文發出後不到一天已逾百萬觀看、9000多次轉發，不少網友表示被搖晃特效「原地嚇到」

除了頁面搜尋「隕石」會有精美特效，輸入希克蘇魯伯隕石坑或英文關鍵字如meteorite、Chicxulub等，一樣可以跳出彩蛋。

Google搜尋時常推出許多彩蛋，例如只要搜尋「貓」、「狗」，在右側搜尋結果點按貓掌、狗掌圖案，就會發出可愛音效，還會出現貓狗特效，一路跟著你的游標軌跡移動，並在頁面印出可愛的肉球印。

為慶祝NASA的測試狀小行星任務成功，Google搜尋去年9月也推出小彩蛋，只要輸入關鍵字NASA DART或NASA DART mission，就會看到一架飛行器的動畫出現，將出現搜尋結果的畫面撞歪，目前彩蛋仍未下架。（編輯：李念庭）1120208

#隕石
#Google搜尋
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族