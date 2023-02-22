微軟放寬Bing每天給問60題 將測試不同聲調

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（中央社記者吳家豪台北22日電）微軟推出整合人工智慧（AI）技術的新版Bing搜尋引擎，因聊天太久可能造成Bing困惑，微軟日前決定限制每天問答最多50次。由於許多用戶反映希望鬆綁，微軟今天宣布將Bing每天問答次數上限放寬到60次，也將開始測試不同的聊天聲調。

微軟在官方部落格發文指出，在內部測試中，不容易發現較長時間且較複雜的對話可能產生的問題，這也是微軟決定開放少數使用者測試新版Bing的原因，可以藉此學習並改善產品。

自從限制Bing問答次數以來，微軟收到許多用戶反應，希望能進行較長時間的聊天，來達到更有效的搜尋和更好的對話互動。因此微軟決定放寬問答限制，第一步是把Bing每次聊天的問答次數提高到6次，每天最多可問答60次。

微軟數據顯示，放寬問答次數限制可以讓大部分使用者自然使用Bing。微軟也打算進一步鬆綁，很快會將每天問答次數上限提高到100次。

此外，微軟將開始測試一項新功能，允許用戶選擇Bing不同的聊天聲調。例如「精準（Precise）」將提供較短、更聚焦搜尋結果的答案，「創意（Creative）」會提供較長且更健談的回答，或者也可以選擇「平衡（Balanced）」。（編輯：楊凱翔）1120222