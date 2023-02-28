宏達電MWC展示元宇宙能量 華燈初上VR版躍國際

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北28日電）角逐元宇宙商機，宏達電在MWC上展出包含VIVERSE for Business等多項解決方案，董事長王雪紅表示，HTC VIVE又再邁出一大步；宏達電推出元宇宙戲劇作品「華燈初上未來版」也躍上國際舞台。

台灣科技大廠宏達電在全球行動通訊大會（MWC）展出多項新解決方案包含 VIVERSE for Business，它是組織建構虛擬協作空間的一種簡單且直觀的方式，並發布VIVE XR Elite for Business 的更新，推出適用於 VIVE XR Elite 的全新MR面部襯架，提升虛實融合的多元體驗 ; 展示全新的G REIGNS 5G行動專網解決方案 ; 以及最新VIVE Mars CamTrack虛擬製作技術等。

HTC董事長暨執行長王雪紅表示，今年於MWC上，HTC VIVE又再邁出一大步，突破XR生態系統的極限，在創作、傳遞和參與互動方面帶來創新，並同時保有注重用戶隱私的體驗設計，不僅拓展技術的應用層面，也加深技術的優化。

HTC 旗下致力於5G整體解決方案，今年於MWC 2023上推出G REIGNS全新的 5G行動專網解決方案（P5G），根據 O-RAN 標準構建，具有高便攜性，可部署於辦公室、自由搭建的空間或倉庫等。

HTC VIVE展示XR 生態系統的全方位協同整合內容與模式 VIVE Mars CamTrack 虛擬製作解決方案正在演示來自 BEATDAY 的互動場景，BEATDAY 是VIVE Originals 的虛擬音樂會平台，透過G REIGNS的5G 專網網絡即時傳輸演唱會內容於展覽會場的螢幕上，參觀者也可經由HTC最新的 VIVE XR Elite 頭戴裝置親身體驗VIVE Originals – BEATDAY音樂內容。

此外，宏達電旗下內容品牌VIVE ORIGINALS於MWC首度曝光最新沉浸式元宇宙戲劇作品「華燈初上未來版：小紅帽殺人曲」VR體驗版，這部改編自亞洲知名戲劇「華燈初上」的作品，結合亞洲新生代R&B歌手Julia吳卓源虛擬演唱會，提升互動娛樂、音樂、遊戲、戲劇等的全新感官體驗，為國際科技大展注入創新的沉浸式人文娛樂內容，開展前就獲得國際媒體關注。

而中國手機與物聯網品牌小米也角逐元宇宙商機，在MWC上發表小米無線AR眼鏡探索版，為小米首款採用分散式運算的無線AR眼鏡，提供自適應環境光顯示體驗，能根據環境光源條件調整顯示效果，可支援Snapdragon Spaces的手機連線。

OPPO參展MWC預計展示包括OPPO Find N2 Flip在內的旗艦系列手機、全新網路連接產品、創新物聯網技術、以及在晶片、智慧健康、AR、閃充等領域的最新研究進展。

愛立信將以「未來科技趨勢」、「5G新商機」、「高效網路建設」、「賦能企業轉型」四大關鍵主軸，攜手合作夥伴建構「無限連網想像成真（Imagine Possible）」的科技未來。（編輯：林淑媛）1120228