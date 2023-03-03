科學家「掃描」埃及吉薩金字塔 新發現9公尺長密道

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埃及古蹟最高委員會官員2日表示，科學家在吉薩大金字塔主要入口附近偵測到一條密道。圖為遊客騎著駱駝經過吉薩大金字塔。（路透社）

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（中央社開羅2日綜合外電報導）埃及古蹟最高委員會官員今天表示，科學家利用先進技術，在4500年歷史的吉薩大金字塔主要入口附近，找到一條長約9公尺的秘密通道，有望帶來更多新的考古發現。

英國廣播公司（BBC）指出，埃及考古官員確認在金字塔主要入口上方約7公尺處藏有一條內部走道，內視影像顯示走道長約9公尺、寬約2.1公尺。

路透社報導，埃及吉薩大金字塔（Great Pyramid of Giza，又稱古夫金字塔）是古代7大奇景當中最後被發現、也是唯一保存良好的奇景。

這次新發現出自2015年展開的「掃描金字塔」（Scan Pyramids）計畫，專家團隊多年來利用非侵入式技術觀察金字塔結構內部，包括紅外線熱影像法、3D重建技術及宇宙射線成像。

科學家利用宇宙射線成像技術偵測到這條密道，然後將厚度約0.6公分的內視設備伸入金字塔石頭間的小縫隙，藉此取得內部影像。

科學家利用先進技術在吉薩大金字塔主要入口附近偵測到一條密道。（埃及文物部/Handout via 路透社）

權威科學期刊「自然」（Nature）今天發表這項新發現，內文指出，這項新發現可能有助於了解金字塔的結構，以及密道前石灰岩山牆結構的用途。

吉薩大金字塔是由古夫國王（King Khufu）在公元前約2560年建造的紀念陵墓，當時高度約146公尺，目前則約139公尺高，在法國地標艾菲爾鐵塔1889年建成前，它一直是人類建造出的最高建築物。

埃及古蹟最高委員會（Supreme Council of Antiquities）秘書長瓦奇瑞（Mostafa Waziri）表示，這條未完工的密道距離目前遊客出入的主要入口約7公尺遠，推測可能是為金字塔重新配重而建，或是通往另一個尚未發現內室或空間的通道。

瓦奇瑞在金字塔前舉行記者會，會後告訴記者：「我們會繼續掃描，看看我們可以怎麼做…釐清我們在它下面或在通道盡頭能有什麼發現。」

考古學家也曾在吉薩大金字塔的國王墓室頂部，發現5個內室，同樣被認為是為重新分配金字塔結構重量所建。瓦奇瑞說，法老的墓室可能不只一個。

「掃描金字塔」計畫的研究人員曾於2017年宣布，在吉薩金字塔內部發現至少長達30公尺的空隙，當時是自19世紀以來首度發現的主要內部結構。（譯者：張茗喧/核稿：陳亦偉）1120303