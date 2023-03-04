東京城市科技展 台灣AI公司技術水準令人驚豔

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（中央社記者楊明珠東京4日專電）製造語音與語意機器人的台灣人工智慧AI科技新創公司環球睿視，日前參加東京都政府舉辦全球最大型城市科技展時，日本人對這家公司AI語音轉寫正確率可高達逾90%感到很驚訝。

東京都政府以支援新創企業（Startup）為目的，於2月27、28日首度舉辦城市科技展（City-Tech Tokyo），這是東京都政府號召善用高科技創出永續新價值（Sustainable High City Tech Tokyo，SusHi Tech Tokyo）的計畫之一。SusHi是日文諧音壽司。

台灣的國家發展委員會旗下亞洲矽谷計畫支持環球睿視（Ubestream Inc.）、圖靈鏈（Turing Chain Ltd.）、健康盟（Health League）等台灣27家新創公司參展。此展有來自約40國及地區的企業，將近400個攤位，吸引約1萬人進場。

日本政府認為新創是日本經濟革新、經濟活絡的關鍵，把2022年訂為「新創元年」，計畫2022年起的5年內新創公司數量能成長為10倍。新創的成功指標之一就是獨角獸（Unicorn，企業估值達10億美元初創公司）。

東京都知事小池百合子在City-Tech Tokyo開幕典禮表示，為了追求未來永續城市的模樣，計畫展開一連串將東京打造成新創城市的策略，投入資源、預算、場地，成為10倍獨角獸所在地。

東京都知事小池百合子為支援新創企業，2月27、28日舉辦城市科技展，是號召善用高科技創出永續新價值計畫之一。中央社記者楊明珠東京攝 112年3月4日

東京立下一個「5年、3個10倍」的新創目標，也就是5年內達到日本的獨角獸成長10倍、東京新創公司數量成長10倍、公私合作新創專案成長10倍。

環球睿視以自主研發的語意語音演算引擎為核心，提供從雲端（Cloud AI）、邊緣裝置（Edge AI）、嵌入式晶片（AI on Chip）到元宇宙虛擬人（Metaverse AI）的一條龍人機互動AI語意語音演算法解決方案，賦能各行各業進行無接觸數位轉型。這次為了布局全球市場，拓展商機，特地前來City-Tech Tokyo參展。

該公司執行長蘇育民對中央社表示，這次政府組國家代表隊到東京參展，來與日本1億多人口的市場鏈結，能夠用台灣AI的力量來賦能日本市場，讓日本一些軟體業者、系統整合業者願意跟台灣合作。

這次到東京，台灣軟體技術能力、AI創新受到日本業者肯定，因此信心大增，更迫切希望能在日本正式落地，開拓海外市場。

該公司做出全球第一個語音版的VoiceGPT（GPT，生成式預訓練轉換器），可以用語言與GPT互動，這技術在台灣是最創新。

他說，這次到東京推出一個語音轉文字（STT，Speech to Text）的AI語音辨識解決方案AIspeakin，還有另一個解決方案是文字轉語音（TTS，Text to Speech）的AI語音生成，AI生成的語音幾乎與真人無異，而STT語音轉寫的正確率，不論是國語、英語、日語都可達到逾90%。

前來展位洽談的日本人都很驚訝AI語音轉寫正確率竟可如此高，表達採用與合作興趣。

他表示，台灣的軟體業者、AI業者，一種是走軟硬整合，另一種是做軟體，但是一定要走到全世界才行。台灣過去在軟體市場失去一個很好走向全世界的機會，但如果是AI，台灣有豐沛的AI人才，可以好好利用機會，再度把AI發揚光大，做為台灣的一個代表、台灣下一代護國神山。

擁有中央大學企管系資管組資料科學博士、台大商學研究所碩士學位的蘇育民表示，之前擔任大學教授，但因教資料科學演算法，尤其他的博士論文是有關語意科學，就是現在的AI對話機器人，就想可以出來創造更大產值，也可以讓資訊科學AI演算法不會侷限在校園與學術研究，在產業界與社會有更大應用與貢獻。

現在台灣、日本政府都積極培育更多新創的Unicorn（獨角獸）。此外，還有所謂的Decacorn（十角獸，估值逾100億美元初創公司）、Hectocorn（百角獸，估值逾1000億美元初創公司）。

蘇育民說：「環球睿視這一輪估值跟國際巨獸相比，還沒達到獨角獸規模，大概可以稱為小獨角獸。」

他說，像近期因為聊天機器人ChatGPT爆紅的公司Open AI，微軟曾投資10億美元，估值已達300億美元，已是Decacorn。最新消息是微軟又決定投資100億美金，Open AI估值應該會往上一舉衝到Hectocorn量級。

這就是他為什麼要帶著公司落地日本，開拓海外市場，增加國際能見度。因為台灣的公司若不走出去，會讓人覺得台灣市場很小、成長性不夠，也就是「本夢比」不足以讓投資機構有未來想像成為獨角獸、十角獸、百角獸的發展里程碑。

他說：「我們希望營收衝高一點，也可讓世界其他國家看到台灣AI創新的技術能力。東京是我們踏出海外市場第一步很好的起點。謝謝政府給我們這樣一個機會，也謝謝東京都政府辦這項盛大的City-Tech Tokyo。」

蘇育民認為此展辦得非常成功，他接洽很多有興趣的代理商、經銷商、新創業者，還有很多政府機構也樂意合作。（編輯：陳惠珍）1120304

東京都政府2月27、28日首度舉辦城市科技展，約40國及地區的企業近400個攤位，吸引1萬人左右進場。入口處展示無人機、海上太陽能板等。中央社記者楊明珠東京攝 112年3月4日

東京都知事小池百合子2月27日在城市科技展開幕典禮表示，為了追求未來永續城市的模樣，展開一連串將東京打造成新創城市的策略計畫。圖為2月28日她頒獎給獲得此展競賽單元冠軍的一家新創公司。中央社記者楊明珠東京攝 112年3月4日