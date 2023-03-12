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全球首枚3D列印火箭 發射計畫二度取消

2023/3/12 14:48
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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）全世界第一枚3D列印火箭「人族1號」（Terran 1）今天多次嘗試發射，仍於最後一刻決定取消，讓製作火箭的加州新創公司再遇挫折。

法新社報導，加州新創公司「相對論太空」（Relativity Space）所打造的無人駕駛「人族1號」火箭，原本已經開始點火發動，但因「自動化」問題，導致公司在不到1週之內第2次中止發射計畫。

「相對論太空」在社群媒體推特（Twitter）貼文表示，公司不久之後試著再次讓火箭自佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）發射台升空，但因火箭第二節的壓力問題而不得不中止。

相對論太空公司表示：「公司團隊今天都很努力，下一次我們還會繼續努力；更多有關新發射日期的事項會稍後公布。」

今天美東時間下午1時起原有3小時的發射窗口，但一艘私人船隻闖進危險區域，導致發射倒數計時暫停。上一次排定於8日的發射行動，則是因為推進劑溫度問題而在最後一刻決定延後。

「人族1號」高33.5公尺，有85%是以3D列印打造。

「人族1號」首飛時並不預期會有任何酬載，但日後最終能搭載1250公斤的酬載至近地軌道。

「相對論太空」表示，他們的3D列印火箭所用零件數量比傳統火箭少100倍，且可以在60天內用原料打造完成。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120312

#人族1號
#相對論太空
#3D列印
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