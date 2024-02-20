歐洲重逾2噸衛星將重返大氣層 預料途中燒毀大半

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（中央社巴黎19日綜合外電報導）歐洲太空總署（ESA）一顆重約2294公斤的地球觀測衛星將於本月21日重返大氣層，大部分會在途中燒毀，若干碎片可能落到地表，但據說不含有害物質，且較有可能落入海洋。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，歐洲太空總署太空殘骸辦公室（Space Debris Office）與一個國際監測網絡正密切關注並追蹤地球觀測衛星ERS-2，預計它將於美東時間21日清晨6時14分（台灣晚間7時14分）重返大氣層，但有15小時的不確定時段，歐洲太空總署將在網站上即時更新資訊。

歐洲太空總署透過聲明表示：「由於這顆衛星是『自然』重返大氣層，無法人為操縱，因此不可能知道重返大氣層並開始燃燒的確切時間和地點。」

地球大氣密度和大氣牽引衛星的方式會因太陽活動而變化，而太陽活動難以預測，因此無法得知衛星重返大氣層的確切時間。隨著太陽接近11年周期中最活躍的「太陽極大期」，太陽活動也會逐漸增強。預計今年稍晚會進入太陽極大期。

太陽漸趨活躍，已導致歐洲太空總署的「風神號」（Aeolus）衛星去年7月加速重返大氣層。

歐洲太空總署表示，ERS-2衛星耗盡燃料後的重量估計約達2294公斤，和其他重返地球大氣層的太空殘骸差不多。

這顆衛星預計將在距離地表約80公里處解體，大部分碎片將在大氣層內燒毀。歐洲太空總署表示，部分碎片有可能落到地表上，但其中不含任何有害物質，且較有可能落入海洋。

ERS-2衛星於1995年4月21日升空，是當時歐洲研發及發射的同類衛星中最精密的一款。

ERS-2與另一顆相似衛星ERS-1蒐集了地球極地冰冠、海洋和陸地表面的珍貴資料，並觀察偏遠地區的洪水、地震等災難。歐洲太空總署表示，人類迄今仍在利用ERS-2蒐集的資料。

2011年，歐洲太空總署決定終止ERS-2運作，並讓它脫離軌道，以免再添一件繞行地球的太空垃圾。

ERS-2於2011年7、8月執行了66次離軌操作，同年9月任務正式告終。這些操作燒盡了剩餘燃料，也降低了高度，讓ERS-2的軌道進入慢慢盤旋接近地球並重返大氣層的軌跡。

歐洲太空總署表示，每年太空殘骸傷人的可能性不到千億分之一，大約比在家意外喪命的風險小了150萬倍。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1130220