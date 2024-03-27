祖克柏黃仁勳互換招牌外套 IG曬照展現好交情

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（中央社舊金山27日綜合外電報導）Meta執行長祖克柏今天在IG曬出與輝達執行長黃仁勳的合照，照片中祖克柏穿上黃仁勳的黑色皮衣，黃仁勳則是套上祖克柏的棕色外套，祖克柏還貼出「交換球衣」形容這次會面。

從照片上來看，2人都笑容滿面，祖克柏穿著黃仁勳的招牌皮衣，看起來黑皮衣有點短；而穿著祖克柏棕色厚外套的黃仁勳，看起來則顯過大，下擺和袖長都稍微長了一點。

貼出照片的祖克柏還以Jersey swap（交換球衣）形容這次會面，交換球衣是運動員間的傳統，兩人也玩起換衣秀。網友反應五花八門，其中有網友戲稱：「這張照片是用輝達AI製作的。」

根據截至今天的彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index）統計，祖克伯（Mark Zuckerberg）身價為1760億美元（約新台幣5.6兆元），高居全球富豪榜第4名；黃仁勳身價則為816億美元（約新台幣2.6兆元），躋身全球20大富豪之列，名列第18名。

黃仁勳一身黑皮衣不僅象徵個人特色，還有他所代表的科技變革。這讓人想到蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）的黑色高領衫、祖克柏的灰色圓領T恤、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的「嘻哈鬥牛梗」裝扮。黃仁勳也是屬於這個「高級俱樂部」的一員。

紐約時報報導，黑皮衣不僅是黃仁勳的個人標誌，也象徵其引領的科技典範轉移，甚至形塑出一種流行文化，此穿搭策略正在發酵。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1130327