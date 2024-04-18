中興大學與瑞士團隊開發水稻品系 胚乳維他命B1增3到4倍

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（中央社記者趙麗妍台中18日電）國立中興大學與瑞士日內瓦大學（UNIGE）及蘇黎世聯邦理工大學團隊合作開發水稻品系，提高水稻胚乳中維他命B1含量3到4倍並封存胚乳中，且不影響產量，有助解決以稻米為主食地區公共衛生問題。

中興大學今天發布新聞稿指出，稻米在亞洲、南美洲及非洲等熱帶國家是主食，米粒中的維他命B1含量很低，精米等加工步驟會進一步降低維他命B1含量，失去約90%的維他命B1，長期缺乏會導致神經與心血管系統疾病。

中興大學與瑞士日內瓦大學（UNIGE）及蘇黎世聯邦理工大學團隊合作，成功提高稻米中維他命B1含量，同時不影響產量；此研究成果將發表在「植物生物技術」（Plant Biotechnology Journal）期刊，有助於以稻米為主食的地區解決公共衛生問題。

日內瓦大學植物科學系教授特雷莎．菲茨派屈克（Teresa Fitzpatrick）專門研究植物中維他命的生物合成和降解途徑，與蘇黎世聯邦理工大學及中興大學合作，提高水稻胚乳中的維他命B1含量。

特雷莎．菲茨派屈克說，研究針對增加胚乳中的維他命B1含量，開發出水稻品系能將維他命B1封存在胚乳組織中，拋光後米粒中維他命B1含量有所增加。

中興大學農業試驗場針對水稻品系進行多個期作試驗，生物強化改良後，其相關農藝性狀如株高、分櫱數、稻米粒重及產量皆與未改良的水稻相同；改良品系稻米胚乳中的維生素B1含量，增加3到4倍且不影響產量。

以往研究都是在溫室下進行，此次在真實田間條件下種植實驗品系，且改良基因表現穩定，農藝特性不受任何影響，令人鼓舞。

中興大學生物科技發展中心格魯伊森姆（Wilhelm Gruissem）表示，此種稻米300克可提供成人或哺乳期母親每天維生素B1推薦攝取量的1/3。（編輯：陳仁華）1130418