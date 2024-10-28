迎戰AI革命浪潮 韓國衝刺PIM晶片、量子技術

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚大田28日專電）迎戰以人工智慧（AI）為中心掀起的新產業革命浪潮，韓國政府為在未來幾年內搶占國際龍頭地位，正與學界合作加緊衝刺PIM晶片與量子運算技術。

韓國科學技術情報通信部部長劉相任日前在國政監察時就主要政策目標表示，AI與生技、量子將是能改變產業結構規則的3大關鍵技術，「在國際科技霸權競爭日益激烈狀況下，科技與數位化不僅影響國家競爭力，也成為決定韓國未來的核心要素」。

劉相任指出，科技與數位化已成為支撐韓國經濟與民生的基礎，AI技術發展也可能成為近年日漸猖獗的深偽、假新聞犯罪解方，提升網路資安。政府將持續為先進研發系統擴大國際合作，並積極支援人才育成。

做為相關策略之一，科學人才群聚的韓國科學技術院（KAIST）AI半導體研究所2022年在韓國科技部支持下成立PIM晶片設計研究中心，由25名碩、博士生合作開發次世代AI半導體，三星電子、SK海力士都是合作對象。

PIM晶片是利用將處理器與隨機存取記憶體整合在同一晶片上的技術生產的半導體晶片，在AI對運算處理大幅增長的需求下，有助減少數據傳輸、提高系統效能。從研究中心陳列的研發結果即可看出PIM晶片在AI技術發展上的重要性。

其中名為Dynaplasia的PIM晶片用於識別物體時，數據處理過程效能比一般晶片提升約4成，有助減少電力消耗。和三星電子最新合作開發的Dyamond與Dynaplagia相比，記憶體密度則又提高8倍、記憶體容量提高3倍。

其他利用PIM晶片研發成果還包括可以將2D照片轉換為3D圖像的相機、可識別周邊空間並創建鳥瞰圖的攝影機，以及模仿腦神經型態用作的大規模語言模型（LLM）等。

統領這個韓國PIM晶片研究樞紐的中心主任柳會峻表示，PIM晶片在台灣學界已經是主流，但在韓國卻仍是推展階段，需要更多經費與人才支持。PIM晶片設計研究中心除統整全國PIM晶片相關研究成果，與業界合作開發外，也扮演媒合技術成果與需求方的平台角色。

韓國政府自2022下半年起開始推動的量子技術戰略，未來也可能成為擴展AI、生技等技術應用範圍重要基礎。量子運算有多種方式，都比目前一般使用的電腦運算來得速度更快、更節能，可以在短時間內處理大量複雜數據，有助訓練複雜模型及執行大規模模擬，自然更有助奠基於「自我學習」的AI發展。

韓國標準科學研究院量子技術研究所所長崔宰赫也舉例，今年諾貝爾化學獎不久前頒給了「預測蛋白質結構」研究，若未來能運用量子運算，將大幅提升蛋白質結構的可預測性，甚至根據個人基因量身打造新藥。

除了擁有強大數據處理能力的量子運算，量子技術還可應用在國防、資安及各種產業上，美國、中國等科技大國都投入重金研發，韓國政府雖起步較晚，但也信誓旦旦要在2035年前躋身世界3大量子技術研發樞紐。

韓國政府對掌握科技霸主地位野心勃勃，但人才與預算恐怕仍是一道難以逾越的高牆，近期正在國會編審的2025年度預算就遭質疑投資不足。

韓國共同民主黨議員鄭東泳引述美國史丹佛大學報告指出，韓國在AI領域的民間投資規模，甚至低於GDP規模不如韓國的以色列；而2025年政府投資科技研發預算為29.7兆韓元（約新台幣7244億元），與2023年持平，呼籲應進一步擴大對AI等科技研發的政府投資，才可能推升韓國排名至前3位。

根據韓國知能情報社會振興院（NIA）今年6月發布報告，2023年全球對AI投資規模以美國占比6成最高，其次為歐盟、中國、英國、日本及加拿大，韓國雖在前10名，但推估僅占全球投資的1.5%至2%，遠遠不敵領先大國。（編輯：張芷瑄）1131028