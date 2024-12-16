資安業者：勒索病毒轉型 台灣中小型企業成目標

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（中央社記者吳家豪台北16日電）資安業者趨勢科技今天指出，勒索病毒集團經營模式改變，減少對釣魚郵件的依賴，轉而利用被竊取的帳戶資料直接進入受害者系統，並頻繁結合惡意廣告進行資訊竊取，將來自企業網路的數據應用於後續的勒索行動。

根據趨勢科技對台灣的資安事故應變服務案件統計，2024年目標式勒索資安事故近9成鎖定中小企業，中小型企業恐將持續成為駭客攻擊的目標。

趨勢科技資深技術顧問簡勝財說，駭客攻擊大型企業雖然獲利較豐厚，但需要花費較多成本與時間；攻擊中小企業不僅能利用既有工具，往往也可以取得很好的攻擊成效。

趨勢科技今天公布2025年資安年度預測報告指出，駭客將持續利用人工智慧（AI）技術加速攻擊效率、擴大攻擊規模、產出更擬真的文字與影音內容進行AI詐騙，並尋找阻力最小、最容易取得的入侵途徑，例如濫用合法工具、攻擊可公開存取的資料。

此外，趨勢科技發現，AI代理成為駭客覬覦的目標，AI系統漏洞可能將被用來誘騙AI執行有害或未經授權的動作，甚至假冒身分，企業與個人皆需警戒任何AI可能帶來的資安風險。

趨勢科技台灣區總經理洪偉淦出席媒體交流會表示，生成式AI的進步將讓駭客攻擊更隱匿、高效，預期2025年駭客將全力開發AI的應用範疇，讓網路犯罪更具毀滅性。

趨勢科技預期，利用AI持續發動新的社交工程詐騙將是駭客的發展重點之一，例如運用深偽技術（Deepfake）讓社交工程詐騙更逼真、更個人化，只需利用個人公開的貼文來訓練大型語言模型，就能模仿寫作風格、知識及性格，針對目標對象精準攻擊，企業須留意變臉詐騙（BEC）及假冒員工的AI變臉詐騙。

隨著國際政治局勢變化，趨勢科技指出，國家級駭客集團預計在2025年將繼續活躍並加大攻擊力道，並針對與其理念相牴觸的組織發動攻擊，這些駭客集團的目標依然集中在外交資訊、軍事技術及其供應鏈。（編輯：張均懋）1131216