登月經濟熱 美日民間公司登月器共乘SpaceX火箭升空

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（中央社美國佛州奧蘭多/東京15日綜合外電報導）2家分別來自美國和日本的民間太空公司今天共同利用美國太空探索科技公司（SpaceX）的獵鷹9號（Falcon 9）火箭將各自月球登陸器發射升空，凸顯全球登月熱潮。

綜合路透社和法新社報導，直播畫面顯示，獵鷹9號今天同時載著美國螢火蟲太空公司（Firefly Aerospace）的「藍色幽靈號」（Blue Ghost）登月器及日本ispace公司的白兔-R任務2（Hakuto-R Mission 2）「強韌號」（Resilience）登月器，從美國佛羅里達州的甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）順利發射升空。

這是ispace第2次嘗試讓其探測器登陸月球。他們曾在2023年4月發射白兔-R任務1登月器，但因錯估高度而在最後時刻失敗，疑似墜毀在月球表面。

總部位在德州的螢火蟲太空公司則是首次發射登月器。這也是在美國國家航空暨太空總署（NASA）的產官合作「月球商業載運服務」（Commercial Lunar Payload Services，CLPS）計畫下，第3家公司發射月球登陸器。

近幾年世界多國和多家民間公司把焦點放在月球，看好其作為太空人基地的潛力及可能蘊藏可供太空應用的資源。這使得月球成為展示國家威望和地緣政治競爭的舞台，堪比冷戰時期的太空競賽。

ispace執行長袴田武史今天在東京的登月器發射公開觀看活動上表示：「（我們）與螢火蟲（太空公司）的『共乘』發射，象徵（月球）商業任務的成長」。

ispace的業務執行主任野崎順平受訪時說，強韌號載運價值1600萬美元（約新台幣5億2800萬元）的客戶任務，且總共運有6份酬載，包括1台ispace自製微型探測車，將在強韌號登月後派出收集月球樣本。

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螢火蟲太空公司的藍色幽靈號則載運10份酬載，來自多家NASA贊助的客戶及藍源公司（Blue Origin）持有的蜜蜂機器人公司（Honeybee Robotics）。

藍色幽靈號目標在發射後45天抵達月球，也就是在3月2日左右。強韌號則預計在發射後4至5個月登陸月球表面，即約在今年5、6月。兩者的任務都將持續半個月球日（白天），大約是地球的2週。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）1140115