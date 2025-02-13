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成大成功研發「不氫鋼」 氫能發展重要里程碑

2025/2/13 11:46（2/13 12:16 更新）
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氫能發展過程安全性是重要瓶頸，國立成功大學團隊成功研發可抗氫穿隧攻擊不氫脆不鏽鋼416B的「不氫鋼」，也找到可銲接材料420L，論文發表已完成並申請專利中。（成功大學提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年2月13日
氫能發展過程安全性是重要瓶頸，國立成功大學團隊成功研發可抗氫穿隧攻擊不氫脆不鏽鋼416B的「不氫鋼」，也找到可銲接材料420L，論文發表已完成並申請專利中。（成功大學提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年2月13日
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（中央社記者張榮祥台南13日電）氫能是潔淨能源，發展過程安全性是重要瓶頸，國立成功大學今天宣布成功研發可抗氫穿隧攻擊不氫脆不鏽鋼416B的「不氫鋼」，也找到可銲接材料420L，申請專利中。

成大今天發布新聞稿指出，抗氫不鏽鋼的「不氫鋼」，由成大材料系特聘教授洪飛義團隊完成研發，未來若能被產業運用，將是氫能發展重要里程碑。

洪飛義表示，以水電解為氫及氧做為能源，沒有石化原料造成污染與排碳，被視為未來世界最潔淨能源，但仍有許多問題待克服，其中「氫脆」可能引發重大安全問題，全球還沒有完全解決辦法。

洪飛義說，氫原子是極細原子，可穿隧任何材料，當被材料包覆時，氫與材料會產生氫化而脆裂，稱為氫脆，一旦儲槽或管線因氫脆而有裂縫，氫氣就會外洩，造成爆炸意外，全球各地曾有類似意外發生，讓人對氫能發展存有疑慮。

洪飛義表示，各種不鏽鋼材中，過去認為309及316不鏽鋼具有優異耐腐蝕能力，被廣泛應用在酸鹼與熱環境，也被氫能產業運用，卻不能抵抗氫脆，也因強度及耐磨性不佳，若運用在氫能車上，一旦遭遇車禍，難以抵抗強力撞擊，氫脆後氫氣可能外洩爆炸。

洪飛義說，目前大多使用玻璃纖維做為儲存氫的材料，但玻璃纖維呈倒刺勾狀，一旦被人體吸到肺裡就出不來，容易致癌，也不是一種好材料，硬度也差，不耐撞擊。

洪飛義研究發現用於軍工產業的416不鏽鋼，相較於309與316，耐酸鹼腐蝕、不生鏽，強度與硬度更佳，具良好磁性串連電動形成不氫電磁鋼，熱處理後將原來等軸晶變成強韌針棒狀組織的416B，可抵抗氫穿隧，幾乎可完美應用於氫能發展，用來儲氫或做各式耐氫閥件、扣件。

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此外，氫能設備管線需要銲接，銲接點更容易被氫攻擊，研發團隊也找到可銲接材料420L，避開氫攻擊。

經過測試，不氫鋼耐氫穿隧效果是其他工業級不鏽鋼1倍以上，強度與硬度高於傳統不鏽鋼，運用在氫能車上，不怕碰撞，不擔心氫脆；運用在氫氣燃料輸送管路，也能提高輸送效能與安全性。目前相關論文發表已完成，專利申請中。（編輯：李淑華）1140213

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