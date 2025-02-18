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DeepSeek遭韓國下架 數發部：公部門禁用未限制民間

2025/2/18 13:57
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（中央社記者蘇思云台北18日電）韓國個人資料保護委員會宣布限制APP應用程式商店下載中國AI新創深度求索（DeepSeek），引發國際關注。數發部今天表示，台灣公務機關禁用DeepSeek，但目前並未限制民間使用，會提醒民眾注意相關風險。

韓國個人資料保護委員會17日指出，15日下午6時起已暫停DeepSeek推出的生成式AI服務，進一步限制從App商店下載DeepSeek，要求公司依韓國法規改善個資保護相關措施後，才能重啟服務。

數發部今天表示，政府持續關注DeepSeek議題，目前公部門持續禁用DeepSeek但並未擴及民間，會持續提醒民眾相關風險。

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數發部日前說明，行政院2019年公布實施「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，以同樣原則檢視DeepSeek。DeepSeek使用上有3種形式，包括網頁版使用服務、APP下載到手機或是電腦，或是下載DeepSeek在封閉環境中使用。

數發部指出，為更了解產品，資安院會主動針對DeepSeek做AI評測，在封閉環境中了解模型運作狀況。（編輯：林淑媛）1140218

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