蘋果AI版Siri延期 傳附帶螢幕HomePod也延後推出

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（中央社記者吳家豪台北10日電）蘋果公司（Apple）原本傳出將於今年3月發表外界稱為HomePad的智慧家庭裝置，外觀設計就像加上螢幕的智慧音箱HomePod，不過外媒指出，由於導入人工智慧（AI）功能的語音助理Siri將延至2026年問世，蘋果新款智慧家庭裝置也因此延後。

蘋果在AI領域苦苦追趕競爭對手，OpenAI於2月27日推出新一代AI模型GPT-4.5，先開放ChatGPT Pro訂閱用戶使用，主打高EQ擬真互動。科技富豪馬斯克於2月18日發布最新版AI聊天機器人Grok 3後，中國深度求索（DeepSeek）也宣布推出用於超快速長文本訓練與推理的「原生稀疏注意力」（NSA）。

彭博資訊專欄作家葛曼（Mark Gurman）在最新一期Power On電子報中表示，蘋果新款智慧家庭裝置仰賴Siri與個人智慧系統Apple Intelligence整合的新框架App Intent，這項新功能原本預計4月隨著iOS 18.4作業系統更新一起亮相。

然而根據外媒Daring Fireball日前取得的蘋果聲明，改善新版Siri需要的時間，比蘋果原本預期更久，相關功能將延後至2026年發表。

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新產品時程延後，並不代表蘋果放慢腳步。葛曼指出，蘋果已啟動內部測試計畫，允許部分員工把新裝置帶回家測試並提供意見回饋，協助蘋果更快改善產品。

綜合外媒預測，蘋果新一代智慧家庭裝置配備7吋正方形螢幕、可充電式電池和攝影機，內建homeOS作業系統，主打FaceTime等影音應用，支援Apple Intelligence，能用來控制各種智慧家電。相關傳聞並未獲得蘋果證實。（編輯：林家嫻）1140310