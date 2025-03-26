輝達AI系統助理登上桌機 可提供遊戲設定建議

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（中央社記者吳家豪台北26日電）人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）今天宣布，透過NVIDIA App為GeForce RTX桌上型電腦使用者推出實驗版本的Project G-Assist系統助理，可提供系統運作的即時診斷與建議，或調整至最佳的遊戲設定狀態。

輝達發布新聞稿指出，Project G-Assist可以在GeForce RTX人工智慧個人電腦（AI PC）的本機端運行，協助使用者透過基本的語音或文字指令，控制各項PC設定，包括最佳化遊戲狀態與系統設置、繪製畫格率與其他重要效能統計資料圖表，以及控制特定周邊設備的燈光等。

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Project G-Assist還能夠提供即時診斷和建議，以緩解系統運作時的瓶頸、改善電源效率、調整至最佳的遊戲設定狀態及超頻繪圖處理器（GPU）等。

除了開放使用的Project G-Assist之外，NVIDIA App本週還推出多項更新，包括擴大多畫格生成技術DLSS覆蓋模式（DLSS Override）的功能，以及讓玩家能夠微調畫質或提升效能。（編輯：林淑媛）1140326