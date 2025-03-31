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台積電高雄廠2奈米擴產 陳其邁：市府做堅強後盾

2025/3/31 19:09
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（中央社記者蔡孟妤高雄31日電）台積電今天在高雄楠梓科學園區舉行「2奈米擴產典禮」，高雄市長陳其邁表示，台積電設廠是高雄所有鄉親共同的期盼，高市府會成為台積電及所有產業最堅強的後盾。

陳其邁率市府團隊陪同行政院長卓榮泰出席台積電「2奈米擴產典禮」。陳其邁致詞感謝總統賴清德、卓院長提出均衡台灣「大南方新矽谷」政策，以嘉義、台南、高雄、屏東作為未來半導體產業發展聚落，齊聚所有產業力量共同深耕南台灣，嘉惠各種不同產業發展，也讓高雄有機會站上科技時代浪頭，邁開城市轉型步伐。

此外，他提到台積電副總侯永清、張宗生皆為高雄子弟，台積電設廠讓更多台積人回到高雄貢獻心力，相關半導體產業鏈廠商陸續進駐，也讓更多北漂青年有回到家鄉服務機會。台積電設廠是高雄所有鄉親共同的期盼，高市府會成為台積電及所有產業最堅強的後盾。

台積電投資高雄，引入2奈米先進製程設廠、擴產，並預計下半年量產，陳其邁致上最深刻謝意，這是讓高雄產業競爭、加速城市轉型及蛻變的關鍵一役，他感謝中油、經濟部、南科管理局等中央跨部會及市府跨局處持續協調、執行設廠及產業進駐。

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陳其邁感性提及，前天下午才帶著市府團隊站在半屏山的山上，看著原來的中油廠區搖身蛻變，鐵鏽之都變成科技城市，大家心中都充滿感謝，也期許為高雄美好未來持續打拚。

全球晶圓代工龍頭台積電因應半導體市場強勁成長需求，3年前宣布高雄設廠，歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、國際供應鏈重組等挑戰，台積電仍按既定計畫推進高雄廠建設，今天舉辦高雄2奈米廠上樑擴產典禮。（編輯：孫承武）1140331

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