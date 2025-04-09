Google企業AI平台再升級 加入文字轉音樂模型Lyria

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（中央社記者張欣瑜拉斯維加斯9日專電）Google今天宣布正式將文字轉音樂模型Lyria導入企業AI平台Vertex AI，讓Vertex AI成為唯一橫跨影片、圖像、語音與音樂的AI平台，若客戶遭遇第三方提出智慧財產權主張，Google也會提供法律保障。

Google Cloud在2021年推出Vertex AI平台，讓企業和開發者簡化機器學習流程，建構和部署AI解決方案，提升生產力和創新能力，平台已導入超過200種模型，除Google自有模型如Gemini家族，還囊括其他公司開發的模型、及開源模型如Meta的Llama。

Google Cloud Next大會9至11日在美國拉斯維加斯舉行。Google表示，企業對AI部署和應用的需求增加，Vertex AI使用量在過去一年呈現爆炸性成長，年增20倍之多。

Google也在今天宣布，將文字轉音樂模型Lyria以預覽形式導入Vertex AI平台，使得Vertex AI成為了目前唯一同時支援影片、圖像、語音與音樂等多模態的生成式媒體平台。這意味使用者將能以更簡單的方式產製出一段含畫面、聲音、配樂的完整影片。

Google同時宣布對影片生成模型Veo 2、文字轉圖像模型Imagen 3、音訊生成模型Chirp 3進行重大更新。Veo 2新增了影片編輯與攝影機控制功能，能創造出空拍等鏡頭；Chirp 3新增即時客製語音功能，只需10秒的音訊樣本就能創建專屬語音；Imagen 3能重建損壞圖像，並讓物件移除後看起來更自然，帶來更流暢的體驗。

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外界關注的侵權問題上，Google採取「法律責任保障」機制，讓企業或開發者放心採用各項產品來生成內容，若遭遇第三方主張智慧財產權，Google將提供法律保障。

Google也指出，未來每家企業都將仰賴多代理系統（multi-agent），即多個AI代理進行協作，Vertex AI整合了各項工具，包括與其他50多家企業如Salesforce共同發展的Agent2Agent協定，串聯生態系的代理服務，便於客戶打造和管理多個AI代理任務。（編輯：高照芬）1140410