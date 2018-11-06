花博園區再優化 中市府改善各類標示牌

台中市副市長張光瑤（前右2）6日下午前往台中花博各大園區，逐一巡察環境與參觀動線，隨後提出要求改善各園區各類設施標示牌，方便民眾清楚辨識。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 107年11月6日

（中央社記者趙麗妍台中6日電）台中花博開幕第4天，參觀人數突破20萬，台中市副市長張光瑤今天下午巡視各園區，針對指標不夠清楚等問題現場勘查，要求改善各園區各類設施標示牌，方便民眾更清楚辨識。

張光瑤今天召集相關單位前往花博各園區巡檢，並在后里森林園區園長紀英村、馬場園區園長陳育正、外埔園區園長施肇芳、豐原園區園長劉志能陪同下，逐一巡察環境與參觀動線。

張光瑤巡視後指示，園區內標示牌不足且字體不夠大，立即改善，在不影響景觀環境美觀的前提下，更改並增設各園區內各類設施標示牌，包括廁所、出入口、餐飲區及表演場地等，方便民眾更清楚辨識。

花博發言人陳文信指維護遊客安全是首要工作，從接駁站上下車、到入園後參觀、排隊、用餐、如廁等層面，並考量晴朗、下雨、寒冷等不同情形下，民眾可能的需求及受傷的風險，全面檢視園區內不夠完善之處。（編輯：翁翠萍）1071106