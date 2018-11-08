李進勇主張續落實政績 張麗善提敬老金加碼

民進黨籍尋求連任的雲林縣長李進勇（後中）8日與青年座談，力邀共同打拚創造雲林榮景，對於藍營「從善如流」訴求，總部回應，先後不是重點，持續落實政績最重要。（李進勇總部提供）中央社記者葉子綱傳真 107年11月8日

（中央社記者葉子綱雲林縣8日電）雲林縣長選舉進入倒數，尋求連任的民進黨籍縣長參選人李進勇競選總部表示，將持續落實政績。國民黨籍縣長參選人張麗善陣營則提出重陽節敬老金加碼等政見。

至於無黨籍雲林縣長參選人王麗萍則號召將舉行全台第三勢力大會師。

地方公職人員選舉投票將於24日舉行，雲林縣百里侯選戰進入倒數階段，雲林縣4名縣長參選人除了李進勇、張麗善、王麗萍，還有2度參選的牙醫師林佳瑜。

張麗善今天由名製作人沈玉琳陪同體會一日農夫生活，在雲林縣二崙鄉與農民互動，體驗在地農民的辛苦耕耘，並呼籲10日到西螺東南夜市為全國農漁民發聲大會師。

國民黨雲林縣黨部主委許宇甄今天表示，國二女生免費施打子宮頸疫苗、重陽節敬老金加碼到新台幣5000元、水井規費免徵、爭取冷鏈物流中心、農民職業災害保險免負擔等，都是張麗善先提出，李進勇跟進。

李進勇競選總部發言人張凱傑回應，先後不是重點，持續落實最重要，張麗善陣營列舉的事件，正是雲林縣政府團隊秉持清廉、專業的精神與行動正在執行，此外，雲林長青食堂、祖孫托育加倍補助、2017台灣燈會在雲林等也普受肯定，「骨力（台語，勤奮之意）、勇於做事」顧雲林，正是李進勇及團隊的最佳寫照。

李進勇今天前往斗六東市場拜票，中午則偕同黨籍斗六市長參選人林慧如，在競選總部與青商會幹部座談聽取建言，並提出農民大學、迴青計畫、招商等，力邀青年共同為雲林榮景打拚。

至於訴求「雲林做自己」的王麗萍，今天則號召全台第三勢力在11日下午大會師，為她站台助講，讓雲林成為台灣第三勢力翻轉台灣政治困境的前哨站，已有許多從事社會運動及文化藝術界知名人士表明將與會。（編輯：陳俊碩）1071108