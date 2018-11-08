選戰逼近 澎青年陣線成立抓鬼大隊

（中央社澎湖縣8日電）澎湖五合一選舉進入最後衝刺階段，賄選傳聞甚囂塵上，澎湖青年陣線今天邀請全國抓鬼大隊長蔡百修等人抵澎成立「澎湖抓鬼大隊」，全力嚴防任何可能賄選之情事。

國民黨縣長參選人賴峰偉今天也表示，將成立「抓鬼大隊」，檢舉買票，守護澎湖家園。

澎湖青年陣線冼義哲今天率所有參選人一起在澎湖地檢署前舉行「打破金權政治、推倒政治高牆」記者會，國內抓賄選鼻祖蔡百修、副大隊長韋添成等人也都以行動支持成立「澎湖抓鬼大隊」，展開反賄大作戰。

冼義哲表示，每逢選舉，位處離島的澎湖偏鄉，賄選傳問甚囂塵上，近期檢警調已查獲多起疑似賄選，並以澎湖本屆議會的賄選宣判當選無效，依序遞補都還不夠，可見賄選情況嚴重。將由各社區志工媽媽、教會媽媽共同組成「澎湖抓鬼大隊」，全力協助檢調警來查察賄選，端正選風。

澎湖青年陣線冼義哲等所有參選人今天也以行動宣示反黑金、反賄選決心，堅持「清白參選」，以改革澎湖政治文化。（編輯：吳佳穎）1071108