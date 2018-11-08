人家紀錄片說弱勢家庭故事 10日辦跨界座談

（中央社記者陳妍君台北8日電）台北市社會局出資拍攝紀錄片「人家」，訴說平價住宅低收入家庭故事，不僅舉辦放映會、深入校園與社工科系學生座談，10日起還將舉辦4場座談，探討照顧、就業、住宅等議題。

民國58年起台北市興建5處平價住宅，以低廉費用提供低收入戶借住，並派駐社工服務管理，是台灣社服發展史上特殊的存在。隨著時代變遷，平宅屋況日漸不堪使用，安康平宅自102年起，分期改建為興隆公共住宅，未來平宅也將逐步轉型為公共住宅。

社會局社會救助科股長粘羽涵告訴中央社記者，拍攝這部紀錄片出發點是希望社工重新思考，對服務對象有哪些可以多做一點的地方，也算是對社工們的鼓勵，因為從紀錄片中可看出，社工對弱勢民眾的關懷和「囉嗦」，其實是有成效的。

她指出，台北市有一群社會底層民眾這樣努力地生活著，期待大家看過紀錄片後，重視弱勢群體被標籤、歧視的問題。

粘羽涵說，社會局與18所大專院校社工相關科系合作，到校放映「人家」紀錄片並舉行座談，希望學生一窺社會底層及社工工作樣貌，對自己將從事的工作有更多思考與了解。

社會局表示，作家鍾文音、社會局前局長許立民和「人家」導演華志中10日將在旬印咖啡廳，針對「你我都可能遇到的照顧需求」進行座談。鍾文音2年多來獨力照顧臥床母親，深知照顧工作的艱難，將在現場分享對這個議題的觀察和看法。

另外3場座談主題為「就業：給魚給竿，脫貧的生財之道哪裡來？」、「住宅：去標籤化的『人』、『家』」和「紀錄：真實紀錄的故事建構」，詳情可上「人家」臉書粉絲專頁查詢。

社會局在台北文創贊助下，於松菸誠品電影院包場放映「人家」，15、20、22、24、26日都有場次開放報名。社會局指出，報名額滿場次將開放現場候補，歡迎民眾前往觀賞。（編輯：張銘坤）1071108