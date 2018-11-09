盧秀燕稱花博沒花 台中市府：有換檔計畫

（中央社記者蘇木春台中9日電）國民黨台中市長候選人盧秀燕今天表示，民眾反映花博沒花、身障交通不便，她也將推動市民免費；台中市政府指出，花博有園藝換檔計畫，身障設施與優惠都有完整規劃，順利運作。

台中花博發言人陳文信表示，花博與花海節不同，花卉展示選用在地花農生產植栽，並有園藝換檔及補植計畫，帶給遊客新的視覺及多重感官體驗，其他包括身障設施、花博卡優惠及申辦等，均有完整規劃。

盧秀燕今天在競選總部舉辦「交通政見懶人包」廣告記者會，會後接受媒體訪問。

針對台中花博，盧秀燕表示，花博是一個跨越三任市長的活動，從前任市長胡志強爭取新台幣86億元預算，感謝現任市長林佳龍籌辦，現在花博剛開幕，到明年4月，下一屆市長也就是她會執行業務，她會辦得比現在更好。

盧秀燕說，有很多市民反映，裡面的花很不夠，既然叫花博當然要以花為特色，她接任市長會增加花卉，且採用當地生產，不像現在花的來源不完全從台中市來，要照顧本市的花農。

她表示，另外要調整費率，現行市民持花博卡可以免費參觀一次，但只有三分之一的民眾辦花博卡，因為民眾擔心辦卡造成個資外洩，她主張市民只要持身分證就能參觀，且有市民專屬通道。

盧秀燕說，另有民眾反映，老弱婦孺、身障者，參觀花博因為下了車站到園區路途遠，要怎麼改善相關的交通計畫，都要努力。

陳文信表示，關於花博園區身障、年長、懷孕等行動不便人士的接駁，均有無障礙的相關措施，有相關需求的民眾可多加利用；花博與花海節不同，但也一直都有展出園藝的換檔及補植計畫，帶給遊客新的視覺及多重感官體驗，且當然也會選用在地花農所生產的植栽。

陳文信指出，花博卡申辦手續簡便，享有許多加值優惠，若出示載明戶籍、生日、親屬的身分證，恐有更高的個資疑慮；至於市民優惠，台中花博依前市府時期與國際園藝生產者協會（AIPH）商定的規範，額外爭取到市民首次免費，半年展期間第二次後不限次數均半價的市民優惠，皆優於台北花博。

台中世界花卉博覽會3日開幕，設有后里森林馬場、外埔與豐原葫蘆墩公園三大園區，花博進入第7天，台中市政府統計已累積32萬3380人次參觀。（編輯：方沛清）1071109