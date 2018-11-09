謝立功指東岸商場鐵皮屋 林右昌：金擘獎肯定

（中央社記者王朝鈺基隆9日電）國民黨基隆市長參選人謝立功今天批評基隆市重要公共建築東岸商場整建後竟是「鐵皮屋」。林右昌回應，「東岸立體停車場營運移轉案」獲金擘獎肯定，是「公私協力，共創三贏」的促參典範。

林右昌競選總部發布新聞稿指出，謝立功等人可能忘了，在前市長張通榮執政時期，又髒又臭的東岸停車場，可以說是「基隆之恥」，讓外縣市遊客「聞」之卻步，對基隆的第一印象大打折扣。

林右昌說，上任後利用促參方式，引進廠商將東岸商場改造成最新穎、最現代化的停車場，現在更成為基隆的新地標，如今的東岸商場又獲得金擘獎肯定，過去的「基隆之恥」變「基隆之光」，不明白謝立功是故意要唱衰基隆，還是不用功。

林右昌表示，國民黨執政時期，東岸停車場一年收的權利金為5013萬，但每年市府還得編列300萬到400萬元整修經費，仍落得「基隆之恥」臭名，但促參後，廠商在停車場投資6000萬元，商場更投資2億5000萬元，最重要的是，市府每年收取的權利金增加為5050萬元，且管理維護費用一毛錢都不必出。

謝立功競選總部發言人介文汲說，位於黃金地段的東岸商場，如此重要的公共建築卻是棟「鐵皮屋」，試營運前一天餐廳發生火災，開幕5天又發生電梯失靈使得民眾受困，9月間的豪雨，商場內餐廳竟也下起小雨。

介文汲表示，廠商僅獲得5年營運權，在成本考量下能省就省，可想而知無論設計或施工都是臨時性作為，5年過後，商場成了殘破不堪的鐵皮屋，還給市府時林右昌已不在基隆，市府該如何處理。

市議員呂美玲說，林右昌上任後將東岸商場從ROT案改成OT案，因無法增建、改建擴大營運範圍，使得很多廠商卻步，招標成定局後，市府卻以ROT方式與廠商簽約，希望檢調能介入調查。

謝立功說，東岸商場招標案陷入羅生門，若檢調不願介入調查也沒關係，等到12月25日自己入主市府後，會調出所有文件調查清楚。（編輯：張銘坤）1071109