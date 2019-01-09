木棧道完成 台南北門版忘憂森林再現

台南市政府整修位於北門區雙春濱海遊憩區北側木棧道完成，沿線有豐富自然溼地景觀資源，被稱為「北門版忘憂森林」的景點相當熱門。（台南市觀光旅遊局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年1月9日

（中央社記者楊思瑞台南9日電）台南市政府整修位於北門區雙春濱海遊憩區北側木棧道完成，沿線有豐富自然溼地景觀資源，最受遊客歡迎的還有被稱為「北門版忘憂森林」的景點，可望成為年節假期的踏青好去處。

台南市政府觀光旅遊局風景區管理科長林士群今天表示，雙春濱海遊憩區位於八掌溪、急水溪之間。園區內木棧道邊有紅海欖、海茄苳、欖李、水筆仔等樹種的紅樹林，自然溼地景觀豐富，是極為吸睛的生態旅遊資源。

他說，觀光旅遊局利用近一年時間進行木棧道規劃整修，完成北側750公尺、左右各一道的完整棧道系統及涼亭，並趕在農曆年連假旅遊潮前完工。沿線還有被稱為「北門版的忘憂森林」的景點，在枯木倒影與水面光影交織下的美景，是不少新人喜愛用來拍攝婚紗的熱門地點。

此外，他也說，雙春濱海遊憩區鄰近還有南鯤鯓代天府、北門遊客中心、水晶教堂、錢來也商店及井仔腳鹽田等景點，提供遊客走春好去處。民眾也可留宿一晚，享受雙春的寂靜之美。（編輯：張芷瑄）1080109