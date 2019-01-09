新春賞櫻趣 武陵農場山櫻花搶先綻放

受暖冬氣候影響，武陵農場內的山櫻花目前已開7成，和去年的開花時間相比，提早了近一個月。（武陵農場提供）中央社記者趙麗妍傳真 107年1月9日

（中央社記者趙麗妍台中9日電）新春賞櫻趣，因受暖冬氣候影響，武陵農場內的山櫻花目前已有7成多開了，較往年提早近一個月，紅粉佳人預估在1月底開放；園區內黑天鵝近日還產下1隻小天鵝，萌樣相當討喜。

農曆新春恰逢櫻花綻放時節，許多人遠征迢迢山路，前往武陵農場賞櫻，在樹下感受繽紛櫻花雨的浪漫，武陵農場種植的櫻花多達3萬多株，包括山櫻、昭和櫻、八重櫻、霧社櫻，以及備受民眾喜愛的紅粉佳人。

武陵農場表示，受極端氣候和暖冬影響，櫻花的花期難以預估，目前農場內約7成多的山櫻花已經盛開，和去年開花時間相比，提早了近一個月。

武陵農場指出，最受遊客喜歡的紅粉佳人現已有零星開花，預估將在1月底至2月初大規模開花，但確切開花時間仍視天候決定。

武陵農場內飼養的黑天鵝，近日也產下1隻小天鵝，可愛的萌樣，吸引許多遊客拍照留念，武陵農場指出，母黑天鵝產下3顆蛋，目前先孵出1隻小天鵝，長大後才能分出公母。（編輯：張芷瑄）1080109