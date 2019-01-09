集集開辦老幼社區據點 培養親子關係

（中央社記者蕭博陽南投縣9日電）南投縣集集鎮玉映社區關懷據點今天運作，有別於鎮內其它據點，首創代間互動讓爺奶與子孫一起到據點互動培養親子關係，讓老幼都到據點，方便父母安心工作。

集集鎮長陳紀衡邀集集鎮玉映社區發展協會、集集鎮吳厝社區發展協會、南投縣新媳婦關懷協會共同成立玉映社區關懷據點，今天開始試營運，建構玉映里及吳厝里社區關懷服務網，成為集集鎮第五個社區關懷據點。

陳紀衡說，玉映社區關懷據點每週三上午開設國畫班、才藝班、舞蹈班、卡拉OK歡唱、健康講座等多元課程及健身促進，讓長者活動筋骨及學習才藝，還有免費共餐；下午則有親子活動及古早味小吃班，讓長輩與子孫一起互動，減少兒童照顧問題，培養親子關係。

陳紀衡表示，未來將規劃打造親子集會所，讓負責照護小孩的家長走進社區，並在集會所內認識其他家長，鼓勵孩子們一起玩，讓原本父母在家自己一打一、一打二的照顧模式，變成大家一起照顧小孩，互相喘一口氣。

陳紀衡說，社區活動中心下午時段通常閒置，為使社區活動中心使用者更多元、最大程度利用、建立親子友善空間，因此將與協會等組織合作，實際進入社區辦理親子集會所，並提供各類諮詢與舒壓課程，讓媽媽互相認識與交流。

南投縣新媳婦關懷協會理事長羅美玲指出，希望透過社區照顧關懷據點，針對社區老人進行關懷訪視、電話問安、生活諮詢，並鼓勵老人多到據點參加精心設計的健康促進活動，與其他長輩及志工閒話家常、聊聊生活點滴。

羅美玲表示，利用玉映社區活動中心成立關懷據點，現階段除長照業務，更結合長青學苑及每週三兒童安親，未來將規劃延緩失能課程及增設親子空間，期待照顧對象不只長輩，更結合親子或代間活動照顧下一代，讓玉映社區據點成為全方位社區照顧示範點。（編輯：戴光育）1080109