污水下水道工程包商向住戶私下收費 遭罰百萬

（中央社記者王鴻國新北9日電）新北市水利局日前接獲新莊地區2件民眾投訴，污水下水道施工包商私下以不破壞室內地坪方式向住戶收費的情形，經查證後確認屬實，水利局對承包廠商從重開罰新台幣100萬元。

水利局科長傅光維今天表示，目前持續推動辦理污水下水道工程施作，任何施工區域內居民只需要自行負擔的費用，包括違建自行拆除整修、住戶室內化糞池地坪材料及室內瓦斯管遷（瓦斯表後段，隨瓦斯繳費單收取）等作業費用外，其餘皆不需負擔污水下水道用戶排水設備工程施工費用。

他說，為避免造成民眾不便與誤會，除工程契約明定外並強力要求施工承包廠商不得私自承攬工作區內住戶違建拆除相關工程，以及與住戶有關的任何建物室內外整修工程等，施工中絕對不收取任何費用，也不推薦任何工程包商予住戶。

他表示，水利局日前接獲新莊地區有2件民眾投訴案，指包商私下以不破壞室內地坪方式進行化糞池接管填平等工程，向住戶收取2.5萬元費用，經派員查證後確認屬實，已依契約規定對承包廠商開罰100萬元。

他強調，提醒污水下水道工程區內住戶，如遇有假藉各種名義索求收費情事時，可立即撥打電話02-8923-2300向水利局查詢釐清收費疑慮，以確保住戶權益。（編輯：李錫璋）1080109