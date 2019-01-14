這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
花蓮病嬰直奔台大醫院 警護送近190公里
社會

花蓮病嬰直奔台大醫院 警護送近190公里
世界上有兩個中國嗎？土耳其媒體製作影片深入探討
國際

世界上有兩個中國嗎？土耳其媒體製作影片深入探討
美政府停擺 加拿大暖心航管員買披薩送受災同業
國際

美政府停擺 加拿大暖心航管員買披薩送受災同業
義大利恐怖分子巴迪斯蒂涉謀殺 逃亡近40年終落網
國際

義大利恐怖分子巴迪斯蒂涉謀殺 逃亡近40年終落網
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
You have not used traditional chinese character. Do you want to go to “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwan フォーカス台湾 Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台南市美術館2館落成謝土 1/27試營運

最新更新：2019/01/14 16:31
台南市美術館2館14日舉行新建工程謝土儀式，預定於27日開始試營運，可望成為台南市另一處重要景點。（台南市政府提供。）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年1月14日
台南市美術館2館14日舉行新建工程謝土儀式，預定於27日開始試營運，可望成為台南市另一處重要景點。（台南市政府提供。）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年1月14日

（中央社記者楊思瑞台南14日電）台南市美術館2館新建工程今天中午12時辦理落成謝土典禮，台南市長黃偉哲宣布台南市美術館2館將於27日開幕正式對外試營運，歡迎全國民眾來台南參觀。

黃偉哲致詞時表示，台南市美術館是前行政院長賴清德擔任台南市長時的重要推動建設，但因謝土儀式是擇吉時舉行，賴前院長人尚在台北，未能及時趕回來參加，將會擇期邀請賴前院長前來視察其任內大力推動的美術館。

黃偉哲帶領全體與會貴賓、工程營建單位、進駐廠商及全體館員共同祭拜，祈求鄰近合境平安、館務昌隆、人員出入平安。

台南市美術館1館試營運以來，已吸引近10餘萬參觀人次；台南市美術館2館預定27日下午3時舉行開館儀式，當天傍晚6時正式對外開放，接著春節假期，預期將帶動觀光人潮。

市府新聞稿指出，台南市美術館於2014年舉辦國際競圖徵件，由聯鋼營造工程股份有限公司脫穎而出，2015年12月18日正式動工，歷經三年，主體工程將於月底完工正式啟用。為表儀式慎重，館方事先由館長潘襎率各單位主管前往台灣首廟天壇，向玉皇上帝稟奏工程圓滿，並迎請道教護法三十六天君之首王靈天君蒞臨主持。

工程承包廠商聯鋼營造團隊成員、日本坂茂建築師為2014年普利茲克建築獎得主，以台南市樹鳳凰木的鳳凰花轉化為五角形碎形屋頂，不但詮釋台南市的形狀，更使台南市美術館成為一座足以象徵台南的文化地標。

另外，屋頂結構包含碎形屋頂與玻璃帷幕兩部分。其中碎形屋頂的基本零件是由碎形幾何所構成的四面體角錐，搭配五角形的鋼骨結構所組成，模擬樹葉的遮蔭效果，呈現亞熱帶氣候。(編輯:孫承武)1080114

台南市美術館2館新建工程14日落成謝土，台南市長黃偉哲（前排中）等人祭拜祈福。（台南市政府提供。）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年1月14日
台南市美術館2館新建工程14日落成謝土，台南市長黃偉哲（前排中）等人祭拜祈福。（台南市政府提供。）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年1月14日
地機族