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暖冬花卉早開 中市府提3案助花農

最新更新：2019/01/14 16:41
今年冬天較熱，台中百合等花卉提早開花，許多農民朋友擔心量多價跌，台中市長盧秀燕14日表示，市府已展開3管道進行補救。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真　108年1月14日
今年冬天較熱，台中百合等花卉提早開花，許多農民朋友擔心量多價跌，台中市長盧秀燕14日表示，市府已展開3管道進行補救。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真　108年1月14日

（中央社記者郝雪卿台中14日電）今年冬天較熱，花卉提早開花，台中的百合及文心蘭盛產，台中市長盧秀燕今天表示，市府採取3管道進行補救，方案包括運用預算維持花卉價格、外銷及加強推廣，幫助農民。

台中市消防局今天舉行「感謝消防，與民同在」119慶祝大會，盧秀燕於活動後接受媒體訪問時表示，今年天氣較熱，過年期間應景的花卉多提早1個月開花，台中的百合、文心蘭也是，但這段期間不是節日，許多農民朋友擔心量多價跌。對此，中市府已展開補救計畫。

盧秀燕指出，市府的花卉補救計畫主要有3個管道，包括動用預算採購花卉，維持花卉價格，讓價格不要崩跌；農業局已緊急接洽，讓花卉成功外銷至國外；透過農會加強推廣，讓市民知道可用便宜的價格採購花卉。她並呼籲全國朋友共同來採購，因為這段時間，花很漂亮、價格最好。

此外，台中市政府15日舉行首場行動市政會議將移師台中最偏遠的和平區谷關舉行，台中市研考會表示，盧秀燕選前強調力拚台中經濟，因谷關地區是台中觀光勝地，有相當優質的弱鹼性碳酸氫鈉泉，市府將首場行動市政會議訂在谷關當地優質的溫泉飯店舉行，就是期待能行銷谷關溫泉，促進當地商機。（編輯：戴光育）1080114

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