高雄林園接連工安事件 韓國瑜促業者負責

（中央社記者王淑芬高雄15日電）高雄市林園工業區接連發生兩起工安事件，市府環保局開單裁罰，不過居民的憤怒難息，市長韓國瑜今天表示，要求消防等單位調查並呼籲業者加強工安維護。

林園工業區石化工廠林立，工安事件頻傳，12日晚上信昌化學工業公司發生異丙苯反應槽洩漏，起火燃燒產生大量濃煙，13日晚上中油林園廠新三輕工廠電力系統故障跳機，燃燒塔異常排放，巨大的火光再引發居民的恐慌，怒氣難消。

中油石化事業部執行長吳義芳今天受訪指出，燃燒塔異常排放是電力系統故障的安全機制，中油已經排除故障並將恢復冷凍壓縮機的運作，允諾中油會檢視各個製程的環節，確保製程安全。

市府環保局於兩件工安事件發生後，在第一時間依照空污法裁處業者各新台幣100萬元罰款，環保局及勞工局今天再度派員進中油林園廠檢查，環保局指出，如果發現製程還有異常將會再依法裁罰。

韓國瑜去年參選市長時將戶籍設在林園區，他也曾宣示環保空污問題要出重拳，近日林園接連發生工安事件，韓國瑜今天主持市政會議後受訪表示，已要求消防局及相關單位調查失事原因。

他指出，一直以來主張安居在樂業之先，對於接連的工安意外，希望業者也要負起應負的責任，加強製程安全。

他說，配合春安，消防局規劃消防演練，屆時他會出席並宣導，要求業者做好工安。（編輯：陳俊碩）1080115