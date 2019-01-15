陳炳甫車隊掃街 丁守中吳碧珠陪同拜票

國民黨台北市立委補選參選人陳炳甫（前左）15日在前台北市議會議長吳碧珠（前右）等人陪同下，登上吉普車掃街拜票。中央社記者蕭博文攝 108年1月15日

（中央社記者蕭博文台北15日電）國民黨台北市立委補選參選人陳炳甫今天以車隊掃街拜票，黨籍前台北長候選人丁守中、前台北市長郝龍斌、前台北市議會議長吳碧珠都登上吉普車陪同拜票。

陳炳甫在掃街前接受媒體訪問，被問到何時邀約新北市長侯友宜、高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕等三都巿長合體輔選時說，仍在持續努力聯繫中，因行程安排關係，可能無法三位市長同時出現。

陳炳甫表示，邀請侯友宜等市長的目的是傳承3人塑造的口不出惡言選舉新文化，規劃在20日或26日舉辦團結大會，目前還在做最後確認，這一兩天應該會有結果。

吳碧珠受訪時則表示，士林區是她市議員時的選區，因此投入輔選陳炳甫，雖然士林區、大同區向來綠大於藍，仍會持續努力爭取選民對陳炳甫的認同。

丁守中被問到台北市長柯文哲日前對他提出的選舉無效訴訟表示「全台比照辦理還得了」時重申，爭取的並非個人勝敗，而是公平的選舉制度，相信法院會做出合理判斷。

台北市第二選區（士林、大同）立委補選投票日1月27日登場，綠藍白皆推出參選人，包含民進黨的何志偉、國民黨的陳炳甫和代表「柯家軍」的陳思宇。（編輯：李亨山）1080115