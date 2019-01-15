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花蓮美景躍上知名電影 影視協拍中心出力

最新更新：2019/01/15 14:11
近日成龍在秀姑巒溪拍片被網友捕捉（圖），花蓮縣文化局15日表示，花蓮擁有得天獨厚的自然美景與多元文化，為行銷城市形象、在地人文歷史特色、提升各類產業產值，積極推廣活動補助及成立協拍中心，盼藉相關作品行銷花蓮。（翻攝照片）中央社記者李先鳳傳真　108年1月15日
近日成龍在秀姑巒溪拍片被網友捕捉（圖），花蓮縣文化局15日表示，花蓮擁有得天獨厚的自然美景與多元文化，為行銷城市形象、在地人文歷史特色、提升各類產業產值，積極推廣活動補助及成立協拍中心，盼藉相關作品行銷花蓮。（翻攝照片）中央社記者李先鳳傳真　108年1月15日

（中央社記者李先鳳花蓮縣15日電）在花蓮取景拍攝的知名電影「沉默」，片中優美景色令人印象深刻；近日成龍在秀姑巒溪拍片也被網友捕捉，花蓮縣文化局積極推廣並成立影視協拍中心，盼藉相關作品行銷花蓮。

花蓮縣文化局長江躍辰今天表示，花蓮擁有得天獨厚的自然美景與多元文化，為行銷城市形象、在地人文歷史特色、提升各類產業產值，自2015年起透過拍片住宿補助及促進在地人士就業補助、影視作品徵件、推廣活動補助及成立協拍中心，協助國內外劇組人員至花蓮縣勘景、資訊提供及拍攝協助等各項工作，盼吸引片商至花蓮取景拍攝影視作品。

江躍辰指出，去年（107）獲補助者有盛達影像製作公司的「玉里福氣站的故事」、稻田電影工作室的「20之後」及安澤映畫的「種菜女神」，藉由影片的播送，讓花蓮各地美景成為許多人指定到訪的景點，也讓花蓮成為各劇組拍片的首選之一。

花蓮縣「拍片住宿及促進在地人士就業補助」即日起受理申請，凡依中華民國法令設立的電影、電視製作公司或製片工作室等有意至花蓮拍攝影片（電視連續劇片、電視電影片、紀錄片、廣告片及其他影視作品），皆可提出申請，可上網查詢或電洽花蓮縣文化局藝文推廣科。（編輯：陳俊碩）1080115

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