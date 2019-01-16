台北單一且自住房屋稅 擬調降至0.6%

（中央社記者梁珮綺台北16日電）台北市政府擬持續調降單一且自住房屋稅，預計明年從現行的1%調至0.6%，台北市長柯文哲今天說，房子是用來住的，不是用來炒的，自住稅率應較低。

柯文哲上午在市政大樓11樓接受媒體聯訪時，做上述表示。

柯文哲在市長第一任期時，就主張調降單一且自住房屋稅，去年已從1.2%調至1%，預計明年要再調降至0.6%，而柯文哲在去年選舉期間，透露目標就是降至0.6%，並指財政局已在計算。

柯文哲說，若只有一棟房子且自住，應列為生活必需品，稅率本來就應該比較低，「如果擁有3、4棟房子，情況不一樣，稅率就要提高」，他強調，「房子是用來住的，不是用來炒的」。

不過，台北市議會2017年通過房屋稅徵收自治條例修正案，將建商房屋稅從3%調降至1.5%，有媒體提出質疑。柯文哲說，該案非市府主動提出，而是在市議會被偷襲成功，「延長時間對房屋出售有無影響，財政局最近會拿出來檢討」。

對於工研院宣布辦公場所全面不支援使用華為手機與電腦，資策會也阻絕華為相關設備使用無線內部網路；柯文哲說，資安問題茲事體大，依中央政策處理。

針對雙子星開發案地主之一中投公司子公司欣光華發律師函給捷運局，不承認簽約內容，柯文哲說，市府有收到欣光華委託進行建設，但產權爭議不影響開發。

另外，有媒體詢問柯文哲，對於農金局副局長翁震炘出任台北農產運銷公司總經理問題，他重申，只要專業，對人選沒有意見，一切按照程序進行。（編輯：方沛清）1080116