春遊苗栗採草莓 分散路線時間避壅塞

交通部公路總局16日宣導苗栗地區疏運計畫，由於今年春節連假長達9天且正值採草莓旺季，可能湧現龐大車潮，呼籲遊客透過時間、空間及旅遊運具分散方式，以避免壅塞之苦。中央社記者管瑞平攝 108年1月16日

（中央社記者管瑞平苗栗縣16日電）春節連假長達9天，公路總局今天宣導苗栗地區疏運計畫，針對草莓旺季可能湧現龐大車潮，呼籲遊客透過時間、空間及旅遊運具分散方式，避免壅塞之苦。

今年春節連續假期自2月2日至10日共計9天，交通部公路總局第二區養護工程處、西濱北區臨時工程處、新竹區監理所苗栗監理站及苗栗縣政府工務處、苗栗縣警察局等單位，今天共同宣導苗栗地區春節交通疏運計畫。

公路總局第二區養護工程處處長陳嘉盈表示，國人春節返鄉出遊多利用國道，當中部路段壅塞時，可改以台61線西濱快速道路作為替代路線，在各替代道路指示牌上都有Q版指引標誌，轉換路線時，跟著「公鹿」走就不會迷路。

公路總局今年建置「幸福公路APP」將於22日上線，開放民眾下載，提供省道完整路況資訊及即時影像系統，其中探索公路功能，可即時顯示所在位置附近約600公尺內景點、路況資訊，交控中心發現道路交通壅塞或突發狀況時，虛擬CMS會即時顯示、語音通知，讓用路人更方便、清楚掌握路況。

公路總局二區處苗栗工務段段長陳禎康表示，春節連假正值草莓季，湧入大湖車潮可能爆量，以往遊客主要利用台72線轉台3線進入大湖地區，建議可透過「時間、空間、運具」分散方式避開車潮。

陳禎康說，像是從苗栗交流道下，可走台6線，沿線公館地區有不少草莓園；來自台中以南的遊客，可走台3線往北，分散前往公館、獅潭、南湖等地草莓園，並提早在上午9時以前抵達。另外，也鼓勵搭乘公共運輸如台灣好行，或以自行車漫遊。

陳嘉盈指出，針對大湖、泰安及三義等熱門景區，將實施車輛提前分流管制單向通行，配合警方適時調整號誌秒差及指揮交通，維持交通順暢。

此外，公路總局二區處辦理台13甲線拓寬改善工程，施工引起不少民怨，尤以北勢大橋至彼岸橋段最為嚴重。對此，陳嘉盈表示，彼岸橋前後兩端，因配合管線單位下地，交通動線較為混亂，已請管線單位一起配合改善，務求春節前讓橋面完工，改善通行路線；苗栗縣長徐耀昌也指示工務處，各管挖工程務必在過年前完工封層或停工整平路面，並做好防護措施。（編輯：張銘坤）1080116