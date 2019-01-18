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北市友善狗狗公車 推中大型犬免裝籠免費搭

最新更新：2019/01/18 16:35

（中央社記者劉建邦台北18日電）台北市動保處今天說，將持續試辦友善狗狗公車政策，也與公車業者持續推動中大型犬隻免裝籠，免費搭乘服務，目前共7條路線，假日也提供3班次搭乘至5處狗運動公園及活動區。

北市府動物保護處發布新聞稿表示，與台北市公共運輸處試辦週末假日行駛的「友善狗狗公車」廣受好評，今年與公車業者持續推動中大型犬隻免裝籠、免費搭乘服務。

動保處指出，友善狗狗公車現有0東、604、棕6、225、669、279、681等7條路線，並在週末假日提供3班次可供搭乘前往5處狗運動公園及狗活動區，民眾可透過台北市公車資訊「我愛巴士5284」網站查詢eBus公車動態。

動保處表示，台北市友善狗狗公車已試辦2年，今年透過公私協力方式，持續為毛小孩爭取動物友善福利措施，由大都會客運、台北客運、欣欣客運、三重客運、首都客運、中興巴士及光華巴士等7家動物友善公車業者持續服務，讓飼主能帶狗狗免裝籠坐公車小旅行。

動保處呼籲，帶狗搭車的飼主要遵守狗狗健康管理好、寵登疫苗不可少、定期驅蟲及除蚤、一人一犬好關照、上車牽繩戴口罩與衛生清潔有禮貌等6項動物友善公約，並記得出門前為毛孩備妥防護措施及清潔用品，共同維護車內環境衛生，才能讓更多業者支持開放動物友善空間。（編輯：張銘坤）1080118

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