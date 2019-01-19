新北春聯豬福滿滿 隱藏6顆心猜猜在哪裡

新北市長侯友宜（中）19日介紹市府春聯「豬福滿滿」時表示，「豬福」就是祝福，字體走渾圓飽滿風格，「福」字和小豬特別燙金印刷，祝福市民在金豬年有滿滿的幸福。（新北市政府提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年1月19日

（中央社記者黃旭昇新北19日電）新北市政府今天公布「豬福滿滿」春聯，20日起也將在市長侯友宜市場行程發送。23日起，在市府1樓聯合服務中心、29區公所開放索取；市府歡迎民眾一起找出春聯裡隱藏的六顆心。

市長侯友宜說，他家是賣豬肉的，對豬很瞭解。他今天介紹市府春聯「豬福滿滿」表示，「豬福」就是祝福，字體走渾圓飽滿風格，「福」字和小豬特別燙金印刷，祝福市民在金豬年有滿滿的幸福。

侯友宜說，「安居樂業」是市政推動目標，整幅春聯共隱藏六顆心：安心、用心、關心、貼心、開心、愛心，象徵市府的祝福，歡迎大家一起找出隱藏在春聯中的六顆心。

市府秘書處表示，今年新北市府發送的春聯是由國立台灣藝術大學設計，以胖胖的手寫書法展現韻味，如同可愛的豬給人的幸福感。「豬」福滿滿春聯，除搭配豬年生肖，也取「祝」福的諧音。（編輯：張銘坤）1080119