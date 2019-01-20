澎湖200村民快樂採黑金 暖冬紫菜量少價揚

受到暖冬影響，野生紫菜生長量少，價格跟著上漲，每斤高達新台幣400元；澎湖白沙赤崁村的村民把握好天氣，20日一早出海前往姑婆嶼採紫菜，大家埋首苦幹，希望多採些能賺一筆紅包錢。中央社 108年1月20日

（中央社澎湖縣20日電）把握寒冬中好天氣，澎湖白沙赤崁村200多位村民，一早出海前往姑婆嶼挽紫菜，受到暖冬影響，野生紫菜沒有預期的好，大家埋首採挽，物以稀為貴，每斤高達新台幣400元，賺一筆紅包錢。

澎湖白沙龍德宮管委會今天清晨7時共出動5艘漁船，滿載200多位男女村民前往姑婆嶼登島採紫菜，在鞭炮聲響後展開，只見每個人在短短時間內，埋首不停採挽，場面盛大。

龍德宮管委會主委鄭進豐表示，今年姑婆嶼野生紫菜產區，由於受到先前暖冬氣候影響，產量比往年減少大半，由於農曆春節將屆，難得今天天氣轉好，決定前往登島採挽紫菜，200多位民眾各個配掛採紫菜證，穿止滑鞋、戴特製防滑網套等全副武裝，在鞭炮聲中展開採挽紫菜，只見每個人都在有限的時間內，埋頭苦幹，希望能多採些。

由於今年紫菜生長量少，每人一般約採個2至3斤，較會採的約多個一倍，價格跟著上漲，現採現賣的每斤400元上下，民眾開心先賺筆過年的紅包。

澎湖冬季漁訊有所謂的3金產業，包括「白金」的土魠魚、「黑金」的採紫菜和「綠金」的海菜，其中土魠魚和紫菜，正是時候，至於綠金，目前在潮間帶可見見綠色世界，也可望在春節前後「蹓海菜」。

赤崁龍德宮管委會表示，姑婆嶼採紫菜今天是今年第一次採收，在農曆年前或年後，還會再採收一次。（編輯：方沛清）1080120