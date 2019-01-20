陳炳甫造勢大會 丁守中蔣萬安站台

（中央社記者林長順台北20日電）國民黨台北市立委補選候選人陳炳甫今天在台北市百齡國小舉辦造勢大會，黨籍市議員及立委蔣萬安、前立委丁守中、副主席郝龍斌等到場站台，盼選民將票投給深耕基層的陳炳甫。

造勢大會由新北市議員陳明義、台北市議員王鴻薇主持，除了黨籍議員及前台北市議會議長吳碧珠、現任議長陳錦祥出席站台，中國國民黨立委蔣萬安、李彥秀、吳志揚、國民黨中央委員連勝文、前立委丁守中、副主席郝龍斌也出席力挺。

高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜雖未親自出席造勢大會，但預先拍好「挺甫影片」，在現場播放，全力拉抬陳炳甫聲勢，盼國民黨再拿下一席立委。

蔣萬安指出，陳炳甫的地方服務有口皆碑，當年選立委時，陳炳甫及已故胞姊陳玉梅全力幫他，可以說沒有陳炳甫，就沒有蔣萬安，呼籲選民將票投給陳炳甫，讓陳炳甫順利進入立法院。

連勝文、丁守中、郝龍斌等人上台助講時，均稱讚陳炳甫專業、認真、具有國際視野，並深耕基層、有情有義，希望陳炳甫能進入立法院，繼續為民眾服務。

陳炳甫表示，民進黨完全執政只會清算、鬥爭，立法院國民黨委員並非沒做事，但人數太少只有34位，連聲請釋憲人數都不夠，他這次參選不是為了自己、國民黨，是為了國家、社會，為了人民。

他指出，這次補選是明年總統大選的前哨站，希望讓陳炳甫進入立法院，讓立法院多一份監督的力量。（編輯：李錫璋）1080120