光復籃球隊闖HBL八強 林智堅接見勉勵

（中央社記者魯鋼駿新竹市21日電）光復中學高中籃球隊參加107學年度HBL高中籃球聯賽，目前已闖出隊史首次八強賽門票，新竹市長林智堅今天接見球隊，為他們加油打氣，鼓勵他們朝四強目標繼續努力。

林智堅表示，市政工作與籃球賽一樣，沒有奇蹟，都是靠著不斷訓練、努力及團隊合作，一步步累積出來，才能創造佳績，他盛讚孩子們的表現出色，認為球隊才成立4年，就已達到闖進八強優秀成績，令人敬佩。

林智堅承諾，未來會整合民間與市府力量，投入更多資源，讓孩子們可以留在家鄉，為新竹市爭光。

光復中學籃球隊總教練陳定杰說，他給團隊目前的表現打99分，他要求球員們要努力與團隊合作，大家都做到了，希望球員們在下一階段可以全力以赴，盡力爭取佳績，為新竹市創造榮耀。

光復中學籃球隊長徐允城說，球隊就像一家人，大家非常團結，雖訓練過程非常辛苦，但努力付出會得到回報，對於這次能創下隊史最佳紀錄「覺得不可思議」，接下來的八強賽他會享受比賽，全力以赴、不留下遺憾。

新竹市政府教育處長李芳齡表示，去年爭取到HBL高中籃球聯賽資格賽移師新竹市，球員們在新竹「主場」拿出好表現，以分組第一的成績拿下八強門票，可說是不負眾望，接下來預計於2月18日在台北和平籃球館爭取四強決賽。（編輯：方沛清）1080121