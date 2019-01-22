恆春機場存廢期限到 屏東縣府：已達活化指標

（中央社記者郭芷瑄屏東縣22日電）屏東恆春機場到今年3月面臨存廢危機，屏東縣政府今天發新聞稿表示，目前縣府已達到民航局制定的機場活化2項指標，恆春機場沒有存廢之虞。

恆春機場由原軍用機場改建為民用機場，民國93年啟用，耗資新台幣6億元，一開始有立榮航空、復興航空、華信航空開辦松山航線，華信航空也開辦台中航線，但因落山風造成航班無法正常，乘客逐漸減少，班機陸續停飛，103年起完全沒有航班。

恆春機場停飛後，由航空站出租機場給各機關、學校練習輕航機等使用，屏東縣政府向行政院提出申請自106年3月27日起，在恆春機場試辦2年國際包機，如今期限僅剩2個月，至今沒有航班，3月底恐面臨廢除危機。

縣府新聞稿表示，依據民航局101年制定的機場活化指標，訂有「機場平均週架次數」、「航站空間使用率」、「非航空收入成長率」3項KPI，如有2項未達成，應啟動退場機制，目前已達到其中2項活化標準，所以沒有存廢之虞。

縣府交通旅遊處長黃國維表示，航站出租給民間團體使用，有達到「航站空間使用率」及「非航空收入成長率」，自去年4月迄今，縣府共拜訪東北亞、東南亞及港澳地區共6國40餘家航空公司及旅行社，期間還有航空公司派總機師親自來台勘查恆春機場。

黃國維表示，目前縣府已蒐集航空公司及旅行社回饋意見，並已邀集交通部民航局及觀光局與旅行業者等單位共同研商簽訂合作備忘錄、包機飛航企劃書及落地遊程規劃等前置作業，近期會將2年來執行成果及建議呈報中央，並請求中央儘速啟動中、長期機場跑道改善工程計畫，全力推動恆春機場飛航業務。（編輯：陳俊碩）1080122