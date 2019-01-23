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桃園推出2款豬年春聯 在地書法家揮毫

最新更新：2019/01/23 17:06
桃園市政府23日發表2019己亥豬年春聯，邀請桃園在地書法名家王孝堂（左）、方立權（右）分別撰寫「諸事大吉」、「珠圓玉潤」兩款主題春聯。圖中為桃園市長鄭文燦。中央社記者吳睿騏桃園攝　108年1月23日
桃園市政府23日發表2019己亥豬年春聯，邀請桃園在地書法名家王孝堂（左）、方立權（右）分別撰寫「諸事大吉」、「珠圓玉潤」兩款主題春聯。圖中為桃園市長鄭文燦。中央社記者吳睿騏桃園攝　108年1月23日

（中央社記者吳睿騏桃園23日電）隨著農曆春節的到來，桃園市政府今天發表2019己亥豬年春聯，邀請在地書法家王孝堂、方立權揮毫題字，除透過鄰里長系統發送，還有限量版春聯能在市政府1樓服務台免費索取。

桃園市政府秘書處今天在市政會議上公布2019己亥豬年春聯，由桃園在地兩位書法名家王孝堂與方立權，分別撰寫「諸事大吉」、「珠圓玉潤」兩款主題春聯。

桃園市長鄭文燦表示，「諸事大吉」是和議長共同聯名的春聯，將透過各村里戶政系統發送給市民朋友，至於市長單獨署名的「珠圓玉潤」限量版春聯，從即日起，在市府1樓服務台免費開放索取，數量有限贈完為止。

鄭文燦指出，漢字的藝術底蘊深厚，書法是文化素養表徵，桃園向來重視書法文化，除了每年舉辦春聯大賽，書法美術館今年也將在青埔地區的橫山書法公園開幕。

秘書處長顏子傑表示，市府邀請兩位在地書法家王孝堂與方立權揮毫，春聯的題字、篆刻全權尊重名師自由發揮。其中「諸事大吉」是希望桃園平安發展、市民順利；「珠圓玉潤」則出自唐朝詩人張文琮「詠水詩」，方流涵玉潤，圓折動珠光，比喻如美玉潤澤，代表圓融、美好、和諧之意。（編輯：李錫璋）‭10801‬23

桃園市長鄭文燦（左）表示，市長單獨署名的「珠圓玉潤」限量版春聯，即日起在市府一樓服務台免費開放索取，數量有限贈完為止。右為書法家方立權。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年1月23日
桃園市長鄭文燦（左）表示，市長單獨署名的「珠圓玉潤」限量版春聯，即日起在市府一樓服務台免費開放索取，數量有限贈完為止。右為書法家方立權。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年1月23日
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