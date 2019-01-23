北農24日開臨時董事會 提翁震炘接總經理

（中央社記者劉建邦台北23日電）台北農產公司24日召開臨時董事會選出總經理。北農董事長彭振聲今天說，將在會議提名農委會農金局副局長翁震炘任總經理，翁震炘對產地、產銷很內行，相信可勝任職務。

北農因總經理人選成外界關注焦點。北農規劃，24日下午先召開常務董事會，會中報告關於北農整體營運等案，隨即召開臨時董事會，並由董事長提名總經理人選。

台北市副市長兼北農董事長彭振聲今天接受電訪時表示，他會在臨時董事會提名翁震炘任總經理，但仍需經過董事會討論，若有董事提出反對意見，就會投票表決，他認為應該不會出現太多變化。

彭振聲說，翁震炘是北農常務董事，對北農業務熟悉，對於農產銷售等政策也很內行，應該可勝任總經理位置，且翁震炘人緣不錯，不會像前任總經理較飽受爭議，若其他董事沒意見，相信很快會有結果。

彭振聲指出，至於前民進黨台北市議員黃向羣要接任北農董事長職位，預定是在農曆春節後，黃向羣接任董事長後要面對退休金提撥、預算等問題，董事長職務其實事務繁重，不輕鬆。

對於翁震炘將接任北農總經理，常務董事陳振輝受訪表示，他一定支持，因翁震炘在農糧體系待很久，據他了解，翁震炘也時常會去產地了解現況，具備專業。

另一名常董張永成則說，翁震炘接北農總經理，這是台北市政府和農委會協調結果，北農要負責全國產銷平台，所以總經理位置很重要，希望回歸專業，且目前由主秘路全利暫代總經理，外界也無反對聲音，把北農總經理職務當成政治籌碼，他覺得很可悲。（編輯：李錫璋）1080123