這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
開放MOD自組頻道 緊箍咒解除讓競爭更激烈
產經

開放MOD自組頻道 緊箍咒解除讓競爭更激烈

作家林清玄去世享壽65歲 菩提系列享譽文壇
文化

作家林清玄去世享壽65歲 菩提系列享譽文壇

越南男子足球連創奇蹟 韓籍教練暴紅
運動

越南男子足球連創奇蹟 韓籍教練暴紅

雞鴉戰隊出征日本 用台傳統文化拚世界冠軍
文化

雞鴉戰隊出征日本 用台傳統文化拚世界冠軍

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

高雄氣爆遭抹黑 自救會長上政論節目說清楚

最新更新：2019/01/23 23:08

（中央社記者王淑芬高雄23日電）高雄市八一石化氣爆民間捐款逾新台幣45億元，這筆善款用途備受關注。「81氣爆自救會」會長陳冠榮今天在政論節目表示，氣爆是有「系統性的責任」，選擇和解就不能對人揮拳。

陳冠榮因不滿國民黨市議及市議會議長許崑源等人對氣爆善款的不實指控，繼前高雄市議長、民進黨市議員康裕成在臉書貼文還給前市府公道，陳冠榮也透過臉書點名國民黨抹黑，他貼文指「你們國民黨為了選舉是非不分；硬要先抹黑再打靶，把我努力許久的善款和代位求償抹黑到這個地步，那我就絕對會站在前面還擊」。

他點名政論節目「關鍵時刻」的批評未給他說明機會。今晚陳冠榮受邀上節目，舌戰媒體人。陳冠榮有充份的時間說明善款用於律師費、氣爆地景藝術，以及氣爆後引發的登革熱爆發的問題。

陳冠榮說，高雄氣爆受害人逾3000人，災民請律師要花錢，他認為用善款來支應相對合理，用於代位求償也合理。

他說，氣爆案如果沒發生在前市長陳菊任內，一樣也可能以後會發生，因為這是「系統性責任」的問題，所以不願因為氣爆案去苛責任何政黨顏色。

但陳冠榮也指出，過去高雄市就被命定工業城市，有很多管線脈絡的問題，質疑市議員或立委過去有注意到油管或是地下管線的安全嗎？

他說，身為氣爆自救會會長要協助善後，希望攜手肇事上游的人共同解決題；他坦承「或許有私心」，但不想去苛責市府，既然擔任自救會長就不能對人揮拳，他選擇做和解的事。至於善款用於登革熱的防治，陳冠榮說明，這是當時排水管爆開，防疫失靈。(編輯:孫承武)1080123

地機族