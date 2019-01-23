高雄氣爆遭抹黑 自救會長上政論節目說清楚

（中央社記者王淑芬高雄23日電）高雄市八一石化氣爆民間捐款逾新台幣45億元，這筆善款用途備受關注。「81氣爆自救會」會長陳冠榮今天在政論節目表示，氣爆是有「系統性的責任」，選擇和解就不能對人揮拳。

陳冠榮因不滿國民黨市議及市議會議長許崑源等人對氣爆善款的不實指控，繼前高雄市議長、民進黨市議員康裕成在臉書貼文還給前市府公道，陳冠榮也透過臉書點名國民黨抹黑，他貼文指「你們國民黨為了選舉是非不分；硬要先抹黑再打靶，把我努力許久的善款和代位求償抹黑到這個地步，那我就絕對會站在前面還擊」。

他點名政論節目「關鍵時刻」的批評未給他說明機會。今晚陳冠榮受邀上節目，舌戰媒體人。陳冠榮有充份的時間說明善款用於律師費、氣爆地景藝術，以及氣爆後引發的登革熱爆發的問題。

陳冠榮說，高雄氣爆受害人逾3000人，災民請律師要花錢，他認為用善款來支應相對合理，用於代位求償也合理。

他說，氣爆案如果沒發生在前市長陳菊任內，一樣也可能以後會發生，因為這是「系統性責任」的問題，所以不願因為氣爆案去苛責任何政黨顏色。

但陳冠榮也指出，過去高雄市就被命定工業城市，有很多管線脈絡的問題，質疑市議員或立委過去有注意到油管或是地下管線的安全嗎？

他說，身為氣爆自救會會長要協助善後，希望攜手肇事上游的人共同解決題；他坦承「或許有私心」，但不想去苛責市府，既然擔任自救會長就不能對人揮拳，他選擇做和解的事。至於善款用於登革熱的防治，陳冠榮說明，這是當時排水管爆開，防疫失靈。(編輯:孫承武)1080123