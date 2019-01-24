北農提翁震炘接總經理 預計25日生效

台北農產運銷公司董事長彭振聲（左）24日表示，若無意外，農委會農金局副局長翁震炘可望出任北農總經理一職，預計人事案25日起生效。中央社記者黃麗芸攝 108年1月24日

（中央社記者黃麗芸台北24日電）台北農產運銷公司今天下午召開常務董事會和臨時董事會，北農董事長彭振聲表示，若無意外，農委會農金局副局長翁震炘可望出任北農總經理一職，預計人事案明起生效。

北農下午先後舉行常務董事會和臨時董事會選任總經理職務。

台北市副市長兼北農董事長彭振聲會前受訪說明，今天將先召開臨時常務董事會處理事務性問題，緊接著下午3時召開臨時董事會，屆時將提名由翁震炘接任北農總經理，若會中全案通過，此人事案明起就生效。

彭振聲說，翁震炘擔任過農糧署主任秘書、現任農委會農金局副局長，也擔任北農常董3年，雖未和前任北農總經理吳音寧做比較，但翁震炘對產地、產銷業務熟稔且公職經歷30多年。

另外，翁震炘以前經歷對於備詢有相當磨練，日前雙方溝通時，他也表達願到台北市議會備詢，相信翁震炘可勝任職務。

媒體追問前民主進步黨台北市議員黃向羣擬接任北農董事長一職，北農董事長和總經理人事案是否意味白綠合作。

彭振聲表示，人事案是由台北市政府和農委會雙方協調溝通，所同意的人選，翁震炘為農委會所推薦人選，黃向羣則是台北市長柯文哲認為可擔任而任命，自己認為不算白綠合作吧，不要擴大解釋，也沒有政治操作問題。

至於黃向羣接任北農董事長時程部分，彭振聲說，接將先確定翁震炘擔任北農總經理後，再由農委會推出一個董事人選，隨後再召開董事會選出一席常務董事，讓黃向羣先接任北農董事，預計最晚3月28日接任北農董事長。（編輯：李錫璋）1080124