新豐棄置死雞確診H5病毒 縣府追流向開罰

新竹縣新豐鄉日前被發現有大批棄置死雞，新竹縣家畜疾病防治所獲報後派員到場採樣、消毒，經檢驗確診為帶有H5亞型禽流感病毒，將追查不肖棄置者並開罰。（新竹縣家畜疾病防治所提供）中央社記者魯鋼駿傳真 108年1月26日

（中央社記者魯鋼駿新竹縣26日電）新竹縣新豐鄉日前被人發現有大批棄置死雞，新竹縣家畜疾病防治所接獲通報，立即派員到場採樣、消毒，經檢驗確診為帶有H5亞型禽流感病毒，將追查不肖棄置者，予以開罰。

新竹縣家畜疾病防治所彭正宇表示，新豐鄉鳳鼻隧道北端鄰海道路附近及新豐鄉瑞興國小附近的新豐溪，21、22日經民眾通報發現被棄置死雞，接獲通報後，立即派員至現場查察、進行採樣及周邊環境消毒。

彭正宇指出，現場發現約100隻棄置死雞，雞隻屍體於採樣完後，依動物傳染病防治條例規定完成清運，並將採樣死亡雞隻送行政院農業委員會淡水家畜衛生試驗所進行診斷，檢驗結果出爐，確認這些死亡雞隻帶有H5亞型禽流感病毒。

彭正宇說，動物因不明原因大量死亡，應通報所在地的鄉、鎮、市公所獸醫或家畜所協助診斷及處理，未依規定通報疫情或任意棄置動物屍體者，依動物傳染病防治條例，最高可處新台幣100萬元罰鍰，呼籲民眾遵守規定。

彭正宇表示，已針對棄置地點半徑3公里範圍內的養禽場展開疫情調查，初步確認尚無疫情發生；另外，已聯繫新竹縣政府環保局及警察局協助追查不肖棄置者。

新竹縣政府警察局長張榮興表示，棄置家禽屍體除了破壞環境衛生，更是造成動物傳染病散播的元凶，已責成轄下警力，積極偵辦中。（編輯：吳協昌）1080126