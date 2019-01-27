太平輪海難70週年 新地景紀念公園將呈現

（中央社記者王朝鈺基隆市27日電）今天是太平輪海難70週年，市府舉辦追思活動。副市長林永發指出，已將太平輪紀念碑、清法戰爭紀念園區、大沙灣石圍遺構等周邊進行規劃設計，明年底將呈現嶄新地景紀念公園。

文化部長鄭麗君原定出席追思活動，因故取消；今天活動以「致太平」為主軸，現場搭配交響樂團演奏，並結合「大基隆歷史場景再現整合計畫」成果，放映「沙灣世紀風華」紀錄片，遺屬手持象徵花語「和平、太平」的粉紅菊，將牆上「致太平」文字填滿，藉此追思親人。

副市長林永發致詞表示，今年是太平輪海難70週年，是台灣移民史上重要事件，文化部非常重視且大力支持市府建構大基隆歷史場景計畫，太平輪紀念碑更是計畫的起點。

林永發說，紀念碑原本在中濱營區內，遺屬要緬懷親人必須事先申請，在立法委員蔡適應等單位協助下，軍方釋出善意，太平輪紀念碑去年移出軍營，由市府將紀念碑周邊規劃成為口袋公園，公園去年落成讓遺屬得以自由前往憑弔。

林永發說，市府已於太平輪紀念碑、清法戰爭紀念園區、大沙灣石圍遺構、校官眷舍及要塞司令官邸周邊進行規劃設計，中濱營區也將搬遷到和平島，相關規劃設計也已完成，預計明年底將呈現嶄新地景紀念公園。

太平輪遺屬代表張昭雄致詞時表示，今天有澳洲、海南島、紐西蘭親屬遠道而來追思親人，回憶10年前他曾率領50多位太平輪遺屬前往失事地點海祭，抵達現場時他不發一語，心想「父親啊，你怎麼能活得了，浪這麼大而且那麼冷」，在他有生之年，每年一定會來悼念亡父。

對於鄭麗君22日出席活動時突遭藝人鄭惠中掌摑，張昭雄話鋒一轉說，鄭麗君本來今天要出席追思活動，他要向鄭麗君表達慰問之意。他表示「打巴掌」事件不可取。

隨著國共內戰時局轉變，中國大陸民眾紛紛逃難到台灣，1949年1月27日小年夜，客輪「太平輪」從中國大陸上海開往基隆的途中，在舟山群島海域攔腰撞上貨輪「建元輪」，近1000人罹難。

為紀念這段歷史，遺屬於1951年在基隆港東岸沙灘上設立紀念碑衣冠塚，後因填土造碼頭建營區，紀念碑被劃入現今中濱營區內，在各單位協助下，軍方同意將圍牆退縮，口袋公園於去年落成。（編輯：方沛清）1080127