台南東山迎佛祖登場 信眾搶鑽轎底祈福

（中央社記者楊思瑞台南28日電）國定重要民俗活動「東山迎佛祖」今天清晨登場，大批信眾湧入台南市東山碧軒寺，護送觀音佛祖神轎回到白河碧雲寺過年，預定於農曆正月初十再返回碧軒寺安座。

台南市政府文化局長葉澤山表示，相傳白河關子嶺碧雲寺在1832年的戰亂中被燒毀，寺中供奉的觀音佛祖避難到東山碧軒寺奉祀。後來演變成觀音佛祖在農曆12月23日回到碧雲寺過年、正月初十再返東山碧軒寺的民俗。

葉澤山說，每年的迎佛祖活動維持往返山區香路徒步方式，行經東山區與白河區20個村庄。迎駕過程中還有「換香」「換花」「換轎」的「三換」民俗，成為地方特有文化。

在東山碧軒寺進行的「送駕」儀式今天清晨登場，大批信眾前往「鑽轎底」祈福。台南市長黃偉哲、台南市議長郭信良、民進黨立委葉宜津等人前往參與。黃偉哲鑽轎腳後，並在現場發放福袋。

黃偉哲表示，相信在觀音佛祖庇佑下，台南一切平安，鄉親們都能過好年。

神轎隊伍隨後在信眾護送下出發前往白河碧雲寺，預定在農曆正月初十再返回東山碧軒寺安座。（編輯：管中維）1080128