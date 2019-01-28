陳思宇失利 柯文哲：看選前民調差不多就這樣

代表柯家軍參加立委補選的陳思宇失利，台北市長柯文哲（圖）28日受訪表示，無論成功或失敗，都是生命一部分，失敗的檢討報告寫比較多而已；至於結果，「我看選前民調差不多就是這樣」。中央社記者郭日曉攝 108年1月28日

（中央社記者梁珮綺台北28日電）代表柯家軍參加立委補選的陳思宇失利，台北市長柯文哲今天說，無論成功或失敗，都是生命一部分，失敗的檢討報告寫比較多而已；至於結果，「我看選前民調差不多就是這樣」。

柯文哲上午在市政大樓11樓接受媒體訪問時，做上述表示。

台北市第二選區（士林、大同）立委補選一席由民進黨何志偉拿下，陳思宇票數則未破萬，她昨天說，是自己不夠努力，會深自檢討，未來持續追隨柯文哲腳步。柯文哲認為，無論成功或失敗，都是生命中的一部分，「成功也是要寫檢討報告，失敗寫更多而已」；至於得票數未破萬，「我看選前民調差不多就是這樣」。

他也表示，陳思宇在台北市政府工作4年，還是屬於柯團隊。

文化大學廣告系教授兼系主任鈕則勳認為，柯文哲此次「練兵」，僅有網路空氣票，難轉換為實體選票，可能促使柯文哲認真思考組黨的可能性；柯文哲說，人的思想是連續性步驟，不斷的思考與修正，組黨與否，「我也不曉得」。

有媒體詢問柯文哲，有無檢討自己的光環無法轉嫁到陳思宇身上，他說，從他宣布參政以來，他的民調支持度模式至今都沒有第2個人與他相同，就是年輕人支持度高，但45歲以上支持度低。

柯文哲說，他想了很久，也問過很多政治學的老師，但沒有人能回答他這個問題。另外，何志偉批評柯文哲的「白色力量」已變質，在這次選舉中放任陳思宇與市議員父親陳建銘抹黑他，柯文哲說，他有支持的對象，但不可能百分之百下指導棋，因為選舉當中，候選人才是最主要因素。

柯文哲說，「我們當然是站台，但有時候他們要講什麼，又不是我寫劇本給他讀」。

他表示，何志偉選前一個樣、選後一個樣，「今天應該又一個樣」。

根據中選會資料，台北市第2選舉區缺額補選有5位候選人，得票數分別為民進黨籍何志偉3萬8591票、得票率47%；國民黨籍陳炳甫3萬1532票、得票率39%；無黨籍陳思宇9689票、王奕凱897票、全民無黨聯盟推薦的陳源奇89票。（編輯：方沛清）1080128

代表柯家軍參加立委補選的陳思宇失利，得票數未破萬，台北市長柯文哲（圖）28日受訪時說，「我看選前民調差不多就是這樣」。中央社記者郭日曉攝 108年1月28日